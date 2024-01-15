Bloomberg узнал, почему Китай не участвует в борьбе с хуситами

Безопасность в Красном море важна для Китая, но Си Цзиньпин не хочет вмешиваться в борьбу с хуситами, так как «цена участия выше, чем цена бездействия». Пекин ранее призвал США и Британию к сдержанности после ударов по Йемену

Си Цзиньпин (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Китай, несмотря на риски для торговли из-за нападений на коммерческие суда в Красном море, не хочет участвовать в борьбе с хуситами, пишет Bloomberg. В то время как США и Великобритания наносят авиаудары по позициям йеменских повстанцев, Пекин «предпочитает оставаться в стороне».

В Китае при этом отмечают, что поддержание безопасности в Красном море важно для глобального товарооборота и цепочек поставок. Как пишет Bloomberg, страна импортирует около половины своей сырой нефти с Ближнего Востока и поставляет больше товаров в Евросоюз, чем в США. По данным Bloomberg Intelligence, индекс Shanghai Containerized Freight Index, который исследует спотовые ставки из Шанхая в крупнейшие порты мира, на прошлой неделе вырос до максимума с сентября 2022 года. Это отражает дополнительные расходы, связанные с необходимостью перенаправить суда вокруг Африки.

Однако, пишет Bloomberg, для лидера Китая Си Цзиньпина затраты пока недостаточно велики, чтобы участвовать в борьбе с хуситами, «цена участия выше, чем цена бездействия». У Си есть возможность не вмешиваться и играть роль арбитра, пока на Ближнем Востоке «растут антиамериканские настроения».

Си Цзиньпин за последний год активизировал взаимодействие со странами Ближнего Востока. По словам источников Bloomberg, некоторые страны региона призвали Пекин «использовать свое влияние» для предотвращения более широкого конфликта. Однако Пекин, по словам доцента в Университете Гронинген в Нидерландах Уильяма Фигероа, «не желает ввязываться в более крупный конфликт», а осуждение хуситов со стороны Китая «может расстроить их союзников в Тегеране и ни к чему не приведет».

12 января, после того как США и Британия нанесли первые удары по позициям хуситов в Йемене, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин «глубоко обеспокоен» эскалацией в Красном море. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза организации, призвал США и Британию к сдержанности, заявив, что удары по позициям хуситов «усугубили напряженную ситуацию для торговых судов и свободы судоходства в водах Красного моря».