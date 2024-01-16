МИД Ирака отозвал посла в Тегеране
Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«Министерство иностранных дел Ирака отозвало посла Республики Ирак в Тегеране господина Насира Абдель Мохсена 16 января 2024 года для консультаций на фоне недавних иранских нападений на Эрбиль, которые привели к гибели и ранениям людей», — говорится в заявлении.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 16 января выпустил баллистические ракеты по административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака) — городу Эрбиль.
«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана шпионские и вражеские антииранские террористические группировки в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», — привело заявление иранских военных издание Sky News Arabia. Отмечается, что ракеты упали недалеко от консульства США.
По данным телеканала ABC News, в результате атаки погибли четыре человека. Как уточнило агентство Reuters, среди жертв оказались курдский миллионер Пешрав Дазайи и несколько членов его семьи.
Американские чиновники сообщили Reuters, что ни один объект США не получил повреждений в результате атаки.
В Эрбиле приостановлено воздушное сообщение, рядом с городским аэропортом военные сбили три беспилотника, сообщал ABC News.
Al Jazeera, целью атак КСИР были связанные с ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) объекты в Сирии.
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