КСИР: консульство США в Ираке атаковано баллистическими ракетами и уничтожено

Иран взял на себя ответственность за удар по консульству США в Ираке

Ответственность за удары взял на себя КСИР. Атаке подверглись восемь объектов возле консульства США в Эрбиле

Американское консульство в иракском городе Эрбиль попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).

«В ответ на недавние террористические преступления враги исламского Ирана, штаб-квартира шпионов <...> была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена», — говорится в сообщении военных.

ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщает, что в Эрбиле прекращено воздушное сообщение, а удары были «очень жесткими». Всего атаке подверглись восемь объектов возле консульства США.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменских хуситов в ответ на атаки на торговые суда в Красном море.

Официальный представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи назвал атаку произволом, нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена. Он подчеркнул, что подобные действия усилят нестабильность в регионе.

Президент США Джо Байден назвал атаки на хуситов оборонительными мерами в связи с многочисленными обстрелами коммерческих судов разных стран в Красном море. В ответ хуситы запустили ракеты «земля — земля» и пообещали атаковать военные базы США и Британии, если те усилят удары.