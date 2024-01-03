Минздрав Ирана уточнил количество погибших при взрывах у могилы Сулеймани

Минздрав Ирана: в результате взрывов у могилы Сулеймани погибли 95 человек

В результате взрывов у могилы командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в городе Керман в Иране погибли 95 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Бахрам Айнуллахи, передает агентство IRNA.

Изначально власти Ирана утверждали, что при взрывах погибли 103 человека. Айнуллахи пояснил, что «некоторые имена были вписаны [в список жертв] дважды», на данный момент количество погибших составляет 95 человек.

Глава Минздрава также сообщил, что пострадали 211 человек. Операции понадобились 111 из них. В отделении интенсивной терапии находятся 27 пациентов, их состояние оценивается как критическое.

В Керман для оказания помощи раненым из других частей Ирана направили 10 специалистов по общей хирургии, нейрохирургии, ортопедии. Из Ширазского университета медицинских наук приедут семь человек.

Правительство Ирана объявило 4 января днем национального траура. В Кермане траур продлится три дня.

Взрывы в Кермане произошли во время траурного шествия к могиле Сулеймани в третью годовщину его гибели. По данным агентства Tasnim, в сумки, стоявшие у входа на кладбище, заложили бомбы, их подорвали дистанционно. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил, что взрывные устройства содержали большое количество поражающих элементов.

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Как отметил министр, подрыв второй бомбы произошел после того, как очевидцы подошли оказывать помощь пострадавшим в ходе первого взрыва. По словам представителя МЧС Бабака Ектапараста, среди раненых есть двое спасателей, еще один погиб.