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Иран нанес удар в Сирии по ИГ в ответ на теракт у могилы Сулеймани

Иранский КСИР нанес удар в Сирии по ИГИЛ в ответ на теракт у могилы Сулеймани
Иран атаковал позиции ИГ, которое взяло на себя ответственность за теракт на могиле генерала КСИР Сулеймани в годовщину его смерти. Он погиб во время удара США в Ираке в 2020-м. Также был нанесен удар в Ираке по объектам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по позициями боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

«Гвардейцы выявили и уничтожили места сбора своих командиров и ключевых элементов серией ударов баллистическими ракетами в ответ на недавние террористические акты в Иране», — говорится в заявлении подразделения иранских вооруженных сил.

3 января в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Погибли около 100 человек, пострадавших — более 200. 4 января в Кермане произошел еще один теракт.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у могилы Сулемайни. В ИГ сообщили, что взрывы были устроены двумя замешавшимися в толпу смертниками, которые использовали начиненные взрывчаткой пояса.

Президент Ирана Ибрахим Раиси после взрывов заявил, что их исполнители и руководители будут наказаны. «Враги нации должны знать, что такие действия никогда не смогут подорвать железную решимость иранской нации защищать исламские идеалы», — сказал Раиси.

Иран взял на себя ответственность за удар по консульству США в Ираке
Политика

Помимо удара в Сирии, КСИР атаковал американские объекты в Ираке — консульство и военные базы в городе Эрбиль, как утверждают военные. При этом источники Reuters из числа американских чиновников заявили, что американские объекты в Ираке не пострадали. Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон в комментарии для «РИА Новости».

Reuters сообщает, что погибли два человека, еще пять ранены. ABC News сообщил о четырех жертвах, среди них нет американцев. Reuters пишет со ссылкой на источники, что среди погибших есть курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизаи и несколько членов его семьи.

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