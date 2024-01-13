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Война с хуситами ,  
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Пентагон раскрыл подробности нового удара по Йемену

Пентагон: удар по радару хуситов в Йемене был нанесен ракетами «Томагавк»
Сюжет
Война с хуситами
Удар по радару хуситов в Йемене был нанесен авианосцем США с использованием ракеты «Томагавк», заявили в Центральном командовании. Атака была продолжением действий 12 января, но проводилась отдельно от международной коалиции
Фото: US Central Command / X
Фото: US Central Command / X

В ночь на 13 января в 3:45 по времени йеменской столицы Саны (совпадает с мск) американские вооруженные силы нанесли удар по радару хуситов в Йемене, сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в X.

Удар был нанесен авианосцем USS Carney с использованием ракет наземного базирования "Томагавк". Центральное командование отмечает, что он был «продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие».

«Эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian («Страж процветания». — РБК), оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от нее», — подчеркивается в сообщении.

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Ранее Al Mayadeen сообщил, что в северной части Саны слышны взрывы, а по авиабазе Аль-Далайми вблизи международного аэропорта Саны наносятся авиаудары. Телеканал Al Manara передавал, что в нескольких районах Саны и Ходейды произошли серии сильных взрывов. По словам источников канала, среди целей бомбардировки были авиабаза Аль-Дайлами, аэропорт Ходейда, а также береговые радары и пункты мониторинга.

Американский чиновник подтвердили CNN, что удар нанесли США, отметив, что это делалось в одностороннем порядке, а эти дополнительные удары были «гораздо меньшего масштаба, чем предыдущей ночью». NBC News писал, что удары наносились с военного корабля, целью был радар.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Для атаки использовались авиация и атомная подлодка, с которой запустили крылатые ракеты «Томагавк», писал Reuters. Удары наносились по более чем 60 целям, среди них системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет.

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Представители хуситов заявили, что удары пришлись по нескольким объектам в Йемене, в их числе авиабаза Аль-Дайлами, район рядом с международным аэропортом Ходейда на западе Йемена, база хуситов в провинции Саада на севере страны, международный аэропорт Таиз на юго-западе, аэропорт в городе Абс на северо-западе. Группировка сообщила о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых.

Великобритания и США назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море. Движение настаивает, что атакует только израильские корабли и суда, идущие «в порты оккупированных территорий».

Россия, Турция и Иран осудили атаку. В Кремле назвали ее нелегитимной. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и Лондон в нарушении резолюции Совбеза ООН, принятой 10 января.

Хуситы обещали продолжить нападения на суда в Красном море после атаки. 12 января под атакой оказался танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть, сообщала британская охранная компания Amber. Ракета упала в 500 м от судна, разрушений не было.

При этом президент США Джо Байден предупредил, что в случае новых атак Вашингтон вновь нанесет удары по Йемену. «Мы позаботимся о том, чтобы ответить хуситам, если они продолжат это возмутительное поведение», — заявил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Йемен Центральное командование США хуситы ракетный удар «Томагавк» авианосец
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