Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывами на могиле Сулеймани

Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом на могиле Сулеймани

Фото: Mehr News Agensy / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования духовному лидеру и руководителю Ирана Али Хаменеи и своему иранскому коллеге Эбрахиму Раиси в связи со взрывами на могиле генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Кермане. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман», — говорится в заявлении.

Путин подчеркнул, что Россия «решительно осуждает» терроризм и привержена борьбе с ним. Убийство мирных людей потрясает «жестокостью и цинизмом», добавил президент и попросил передать соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления — пострадавшим.

Взрывы произошли в третью годовщину гибели Сулеймани во время траурного шествия к могиле генерала. Агентство IRNA сообщало, что первый взрыв произошел в 700 м от могилы, спустя несколько минут примерно в километре от нее раздался второй. Tasnim со ссылкой на источники уточнило, что бомбы были заложены в сумки, которые стояли у входа на кладбище, их подорвали дистанционно.

Касем Сулеймани был командиром элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс». Он погиб в результате ракетного удара США 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде.

Позднее IRNA написало, что в результате взрывов 103 человека погибли, более 170 — получили ранения.