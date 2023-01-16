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Балицкий заявил, что власти «дают время подумать» ждущим прихода ВСУ

Врио губернатора Балицкий: в Запорожской области «не трогают» ждущих прихода ВСУ жителей
Тех, кто хочет «возврата к прошлому», в Запорожской области не трогают, если они не занимаются экстремистской деятельностью, заявил врио губернатора. К последней он отнес посты в соцсетях с оскорблениями в адрес России и ее армии
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Власти Запорожской области «не трогают» жителей, которые ждут прихода ВСУ, заявил врио губернатора Евгений Балицкий телеканалу «Крым 24».

«Ждун — это человек слабый, <...> его осуждать за то, что он думает или верит в возврат к прошлому, где у него была возможность где-то зарабатывать на бюджете, где он мог украсть и ему за это ничего не будет <...>. Мы их не трогаем, даем им время подумать», — сказал чиновник.

Но если человек участвует в «экстремистских мероприятиях»: «в соцсетях гадости пишет», «главнокомандующего оскорбляет» или Вооруженные силы России, флаг и другие символы, — и не реагирует на первое предупреждение, то к нему применяется «мера выдворения». Перед выселением из региона на Украину такие граждане две недели копают окопы.

Покидают регион и те жители, кто знал, что члены их семьи занимаются «экстремистской деятельностью». «Это категория людей, которые косвенно принимали участие в убийстве, подрыве мостов и ЛЭП. Эту информацию не донесли — и значит стали соучастниками», — заявил Балицкий.

Запорожская область вошла в состав России после референдума, который прошел в конце сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с Балицким договор о присоединении. В тот же день в Российскую федерацию были включены Херсонская область, ДНР и ЛНР.

Административный центр Запорожской области, город Запорожье, находится под контролем ВСУ. Временной столицей региона в составе России объявлен Мелитополь.

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Теги
Евгений Балицкий экстремизм Запорожская область
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