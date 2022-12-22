Балицкий назвал крепкой линию обороны Запорожской области от ВСУ
Линия обороны Запорожской области от украинских военных очень крепкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на брифинге, передает ТАСС.
«Лесом нас обеспечили, окопы все укреплены», — уточнил он. По словам Балицкого, украинские силы собирают достаточно большую группировку, но власти региона отслеживают каждый ее шаг.
«Мы не даем им собраться для серьезного удара, хотя мы уже готовы», — сказал он.
Минобороны России 18 декабря сообщало о поражении украинских военных у населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. Близ населенного пункта Новоселовка, а также Михайловки и Владимировки в ДНР были ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявили в ведомстве. 15 декабря официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил об уничтожении 11 украинских дронов в районах населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В начале декабря Балицкий сообщил, что российские военные в регионе «держат рубежи», «пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ».