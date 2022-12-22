Балицкий назвал крепкой линию обороны Запорожской области от ВСУ

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Линия обороны Запорожской области от украинских военных очень крепкая, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на брифинге, передает ТАСС.

«Лесом нас обеспечили, окопы все укреплены», — уточнил он. По словам Балицкого, украинские силы собирают достаточно большую группировку, но власти региона отслеживают каждый ее шаг.

«Мы не даем им собраться для серьезного удара, хотя мы уже готовы», — сказал он.

Минобороны России 18 декабря сообщало о поражении украинских военных у населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. Близ населенного пункта Новоселовка, а также Михайловки и Владимировки в ДНР были ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявили в ведомстве. 15 декабря официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил об уничтожении 11 украинских дронов в районах населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

В начале декабря Балицкий сообщил, что российские военные в регионе «держат рубежи», «пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ».