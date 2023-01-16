Песков назвал манипуляцией сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК Вагнера

Спор между Минобороны и ЧВК Вагнера, если и существует, то только в информационном пространстве, считает Песков. Он заявил, что «страна знает своих героев, которые служат в вооруженных силах, и героев из ЧВК»

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Кремле считают, что сообщения о конфликте между руководством Минобороны и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера — это «информационные манипуляции», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

«Мы думаем, что в основном этот конфликт [существует] в информационном пространстве», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Подобные манипуляции, по словам Пескова, иногда устраивают «информационные противники» России, но в иных случаях «сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо».

«Страна должна знать и она знает своих героев. И она знает героев, которые в наших вооруженных силах служат и проявляют эти чудеса героизма, и знает героев из ЧВК Вагнера. И те, и другие навсегда будут в нашей памяти», — заявил представитель президента.

Вопрос о споре между ЧВК и Минобороны был задан Пескову на фоне новостей из Соледара. Министерство 13 января сообщило, что город, который находится примерно в 75 км к северу от Донецка, находится под полным контролем российских военных. При этом основатель ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин заявлял о контроле над Соледаром за два дня до этого.

13 января бизнесмен заявил, что у вагнеровцев «постоянно пытаются украсть победу» и принизить их заслуги в рамках военной операции. Пригожин выразил мнение, что урон ЧВК может нанести «внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят оставаться на своих местах».

Вечером того же дня в Минобороны сообщили, что город блокировали подразделения ВДВ, а задача по штурму кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера». Пригожин говорил, что в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК.

В октябре Пригожин критиковал действия генерал-полковника Александра Лапина, который тогда командовал группировкой российских войск «Центр». Позицию бизнесмена разделял и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявляя, что генерал виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов в ДНР. В Кремле в ответ призвали обойтись без «эмоций». 10 января источник РБК в Минобороны сообщил, что Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.