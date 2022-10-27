Кадыров обвинил генерала в успехе ВСУ и предложил кадровые перестановки

Он ответил на заявление Пригожина, что «пахари» должны работать ради победы, а бездельники должны «убраться». В ответ Кадыров рассказал о генерале Лапине, который, по его словам, допустил прорыв линии обороны

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Командующий Центральным военным округом (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин допустил прорыв сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка (все в ДНР), из-за чего было принято решение о снятии подразделений с обороны города Рубежное. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — указал глава Чечни.

По его словам, он хотел бы обсудить с Лапиным недавний прорыв ВСУ в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли пять БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин». Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение противника, принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.

«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа», — добавил Кадыров.

Глава Чечни задался вопросом, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, «в котором он даже не был», как он «умудрился сдать» Красный Лиман и почему не было проверки, где именно он сейчас находится. «С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович [Пригожин], нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — заключил политик.

Так Кадыров ответил на пост главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который накануне ответил на вопрос агентства «Live 24» о его «конфликте» с Минобороны России. В частности, бизнесмен заявил, что те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн, в то время как многие из тех, «кто являются так называемыми кадровыми, не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать».

«Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться», — заявил Пригожин (его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд»).

Это не первый раз, когда Кадыров критикует Лапина. Так, в начале октября глава Чечни не исключил, что к сдаче Красного Лимана привел «армейский непотизм» генерала.

По данным Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Комментируя эту информацию, Кадыров заявил, что обороной руководил именно Лапин. «Генерал-полковник выставил на всех рубежах лиманского направления мобилизованных бойцов из ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — отметил Кадыров.

По его словам, он сообщил о возможной опасности начальнику Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».