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Движение по Босфору приостановили из-за севшего на мель судна с Украины
Из-за севшего на мель украинского судна Турция приостановила движение судов через Босфор
Сухогруз, который следовал из Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре, пролив временно закрыт. Об этом в Twitter сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
«Наши спасательные катера и буксиры <...> были оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери во время следования из Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов», — говорится в сообщении.
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