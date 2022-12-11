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Bloomberg узнал, что Турция начала пропускать нефтетанкеры через Босфор

Bloomberg: Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы
Пробка из нефтетанкеров у турецких проливов образовалась в начале декабря из-за требования Турции предоставлять письма от страховых компаний с подтверждением страховки. По данным Bloomberg, из 27 застрявших судов осталось 19
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Очередь из коммерческих судов, в том числе нефтяных танкеров&nbsp;недалеко от Стамбула, Турция
Очередь из коммерческих судов, в том числе нефтяных танкеров недалеко от Стамбула, Турция (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Очередь из танкеров, ожидающих перевозки нефти через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника из сферы судоходства.

По данным источника, еще 10 декабря 27 танкеров ожидали прохода через турецкие проливы, а спустя сутки их количество снизилось до 19.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять от страховых компаний письмо, подтверждающее страхование танкеров. Как сообщает Bloomberg, 10 декабря она отправила страховщикам его образец, что дает основания полагать, что компромисс был достигнут.

5 декабря The Financial Times (FT) со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщила, что у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В тот день в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами G7, ЕС и Австралией. Теперь суда с российской нефтью могут получить доступ к западным страховщикам только в случае, если сырье продается по цене не выше $60 за баррель.

Как объяснили в Генеральном управлении мореходства Турции, пробки возникли из-за отказа танкеров предоставить письма от страховых компаний с подтверждением страховки, как этого требует вступивший в силу с 1 декабря турецкий закон.

Страны Запада раскритиковали Анкару за это решение, писала FT. Замглавы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с представителем МИД Турции, как и Жан-Пьер, подчеркивал, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительно проверять суда в турецких территориальных водах.

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Министр финансов США Джанет Йеллен не увидела оснований подозревать Россию в причастности к возникновению пробки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уточняла, что почти на всех танкерах, которые турецкие власти не пропускают через проливы, нет российской нефти. По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти на застрявших в Турции танкерах имеет казахстанское происхождение.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Босфор проливы нефть танкеры страхование
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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