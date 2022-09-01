Босфор перекрыли из-за севшего на мель судна с украинским зерном
Судно, следовавшее с Украины в Стамбул, село на мель из-за неисправности руля, сообщило главное управление береговой охраны Турции
Cудно Lady Zehma, направлявшееся с Украины в Стамбул, село на мель из-за неисправности руля. 173-метровое судно бросило якорь в бухте Бебек, сообщает главное управление береговой охраны Турции в Twitter.
На место происшествия направились спасательные катера и буксиры для грузовых судов. Движение по Босфорскому проливу приостановлено.
Lady Zehma — одно из шести судов с сельхозпродукцией, вышедших из украинских портов 30 августа.
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