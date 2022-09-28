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Следующий в Россию пустой сухогруз заблокировал пролив Босфор

190-метровое судно Viva Eclipse под флагом Панамы следовало в Россию. Рядом с Ускюдаром у него заблокировало руль. Сухогруз не был гружен
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза, сообщает NTV.

190-метровое судно Viva Eclipse под флагом Панамы следовало в Россию. Рядом с Ускюдаром (провинция Стамбул) сухогруз застрял: у него заблокировало руль. На борту не было груза.

К Viva Eclipse, стоящему на якоре, отправили спасательные суда.

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Это не первый раз, когда пролив оказывается перекрытым из-за неисправностей судов. Так, в начале сентября в Босфоре дважды приостанавливалось судоходство из-за поломки сухогрузов, перевозивших зерно из украинских портов. 1 сентября инцидент произошел со 173-метровым судном Lady Zehma, направлявшимся с Украины в Стамбул. У него сломался руль. Сухогруз перевозил 3 тыс. т кукурузы, предназначавшейся для Италии. Пролив был блокирован около четырех часов.

3 сентября из-за отказа оборудования 107-метровый корабль Briza, следовавший из Стамбула в украинский порт Черноморск, встал на якорь в Кандилли. Позже судно отбуксировали в Ахыркапы.

Авторы
Елена Чернышова
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