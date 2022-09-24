У следовавшего в Россию сухогруза в Босфоре отказал двигатель

Сухогруз My Meray (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

У сухогруза My Meray, который под флагом Белиза направлялся в российский порт Кавказ из Египта, во время прохождения пролива Босфор вышел из строя двигатель, к судну направили буксир, сообщает Главное управление береговой безопасности Турции в «Твиттере».

«Наш лоцман и буксир Nazim Tur были оперативно направлены в район 181-метрового сухогруза My Meray, у которого вышел из строя двигатель при проходе Босфора с южной стороны на пути из Египта в Кавказ», — говорится в сообщении.

Позднее ведомство уточнило, что корабль был отбуксирован к берегу у стамбульского квартала Ахыркапы при координации Стамбульского центра управления движением судов.

Порт Кавказ находится в Краснодарском крае, в Керченском проливе. Согласно информации на портале Vesselfinder, сухогруз My Meray должен был прибыть туда утром 26 сентября.

В конце июля 134-метровый корабль Sparta после отказа двигателя перекрыл Босфор в районе моста Султана Селима Явуза, его отбуксировали на стоянку в Тюркели.

В начале сентября пролив дважды перекрывали из-за неисправностей, возникших у кораблей, которые вывозили зерно из украинских портов в рамках «зерновой сделки». Вечером 1 сентября 173-метровое судно Lady Zehma, которое направлялось с Украины в Стамбул, село на мель из-за неисправности руля. Сухогруз с 3 тыс. т кукурузы для доставки в Италию бросил якорь в бухте Бебек. Ночью 2 сентября его отбуксировали к берегу в Ахыркапы. Операция по спасению судна шла четыре часа. По ее завершении пролив открыли для судоходства.

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Утром 3 сентября из-за отказа оборудования 107-метровый корабль Briza, следовавший из Стамбула в украинский порт Черноморск, бросил якорь в Кандилли. Позже судно отбуксировали в Ахыркапы.