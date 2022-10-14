Движение судов в Босфорском проливе восстановили после аварии

Фото: Hristo Rusev / Global Look Press

Береговая охрана Турции отбуксировала застрявший в Босфорском проливе 190-метровый сухогруз ANNİTA, передает Anadolu.

В 1:30 (время совпадает с московским) движение судов по Босфору было снова открыто.

Судоходство в проливе было приостановлено в четверг вечером после того, как у ANNİTA сломался двигатель. Сухогруз следует из турецкого порта Тузла в российский порт Кавказ. По данным портала Marine Traffic, он идет под флагом Греции и сейчас до сих пор стоит в Босфоре.

Движение в проливе иногда останавливают из-за застревающих в нем крупных судов. Так, 28 сентября Босфор заблокировал следовавший в Россию пустой сухогруз Viva Eclipse под флагом Панамы. За несколько дней до этого двигатель в Босфорском проливе отказал у судна My Meray, которое тоже шло в порт Кавказ.