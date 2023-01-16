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МИД сообщил о попытках поджога посольств и ДТП с дипломатами на Западе

МИД России: на Западе поджигают посольства и подстраивают ДТП с участием дипломатов
Замглавы МИДа Иванов сообщил, что в западных странах нередко проявляют агрессию по отношению к российским дипломатам и зданиям дипмиссий. Он перечислил среди таких действий поджоги, попытки подстроить ДТП, повреждения окон и др.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В странах Запада российские дипломаты подвергаются опасности, здания посольств пытаются повредить, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», — рассказал он.

Он назвал подобные инциденты «вопиющими случаями нарушения иностранными государствами международного права» в части защиты безопасности дипломатических служб. Иванов добавил, что после некоторых инцидентов российская Генпрокуратура возбудила уголовные дела.

В течение 2022 года неоднократно сообщалось о различных атаках на посольства России в западных странах и на дипломатов. В 2023-м зафиксирован как минимум один случай: 4 января в российское посольство в Латвии поступила посылка с веществом неизвестного происхождения.

Среди громких инцидентов прошлого года можно назвать:

  • 7 марта грузовик въехал в ворота посольства России в Ирландии. После этого водитель вышел из машины и стал раздавать фотографии, которые, по его словам, иллюстрировали происходящее на Украине. Его арестовали.
  • 6 апреля похожий случай произошел с посольством в Румынии. Там машина врезалась в ворота дипмиссии и загорелась, водитель погиб.
  • В ночь с 11 на 12 сентября неизвестный человек бросил бутылку с зажигательной смесью, на которой был зажжен фитиль, на территорию посольства в Канаде. Жидкость не воспламенилась, однако в дипмиссии сочли произошедшее терактом.
  • В ночь на 12 ноября неизвестные лица дважды пытались напасть на посольство России в Польше, через его ограду бросили файеры и бутылки с горючим веществом.
  • Сообщалось и о нападениях на дипломатов, например, в Вильнюсе, как утверждал МИД. В адрес сотрудников дипмиссии в США поступали угрозы, говорил глава миссии Анатолий Антонов.

Происходили атаки и на посольства европейских государств в России. Например, в мае посольство Польши в Москве облили красной краской, а в декабре во двор финского посольства в российской столице бросили кувалды.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МИД поджог посольство России
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