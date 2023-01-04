В Латвии сообщили о получении дипмиссией России подозрительной посылки

Посольство России в Латвии получило посылку с веществом неизвестного происхождения, сообщает LSM.lv со ссылкой на Государственную полицию республики.

4 января в 13:54 (14:54 мск) в полицию поступил звонок из российского диппредставительства в Риге, где было обнаружено неизвестное вещество в почтовом отправлении. Об инциденте сообщили также в Государственную пожарно-спасательную службу.

Вечером посылку доставили в лабораторию для исследования. Госполиция начала расследование.

В конце ноября в Мадриде у посольства Украины произошел взрыв. Взрывчатку прислали по почте. Как рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, взорвалась коробка. Комендант, которому посылка показалась подозрительной, вышел с ней во двор. Как только сотрудник ее открыл, услышал, что что-то щелкнуло и сразу же отбросил коробку, после чего прогремел взрыв. Он получил повреждения рук и «что-то вроде контузии», сказал Погорельцев. В российской дипмиссии в Испании заявили, что осуждают «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств».

Позднее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства Украины получили 17 посылок со взрывчаткой или глазами животных. Официальный представитель ведомства Олег Николенко затем уточнил, что всего зафиксировано «33 случая угрозы в 17 странах: одна попытка теракта, два сообщения о минах, один вандализм, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов».