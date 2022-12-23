Финляндия заявила требования России из-за акции с кувалдами у посольства

20 декабря группа неизвестных забросила во двор посольства Финляндии в Москве кувалды. В результате акции никто не пострадал, финский МИД потребовал от России гарантировать безопасность миссии

Посольство Финляндии в Москве (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

МИД Финляндии потребовал от России гарантировать безопасность своего посольства после того, как неизвестные днем 20 декабря забросили во двор дипмиссии в Москве кувалды, передает Reuters.

Как ранее сообщили РБК в финском посольстве, около 12 часов 20 декабря во двор здания миссии, расположенного в центре Москвы, было переброшено несколько кувалд. В результате инцидента в никто не пострадал, материального ущерба не было. «В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — заявили тогда в посольстве

Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео, на котором видно, как несколько человек со скрытыми лицами подбегают к забору посольства и перебрасывают через него кувалды, после чего разбегаются. При этом не видно, вмешивались ли в ситуацию сотрудники полиции, охраняющие посольство.

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За неделю до инцидента МИД России заявлял протест властям Финляндии в связи с тем, что во время празднования дня независимости страны 6 декабря в Хельсинки был сожжен российский флаг. Во внешнеполитическом ведомстве это расценили как «недопустимый акт надругательства над государственным символом» и потребовали наказать виновных.