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Посольство Польши в Москве облили красной краской

Неизвестные облили краской табличку с гербом республики, а также здание возле нее. В польском МИДе сообщили, что сотрудники посольства вызвали полицию

Video

Неизвестные облили красной краской здание посольства Польши в Москве, сообщает издание Onet. Сотрудники посольства ожидают приезда полиции.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как трое мужчин подходят ко входу на территорию посольства со стороны Большого Тишинского переулка и достают емкости с краской. Один из них облил табличку у входа, другой выплеснул краску на окно проходной. Еще один мужчина снимал происходящее.

РБК обратился за комментарием в посольство Польши в России, а также в российский МИД. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информации об этом происшествии не поступало.

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
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9 мая в Польше неизвестные облили красной жидкостью посла России Сергея Андреева, когда он принимал участие в торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. Толпа не дала Андрееву возложить венок, и он был вынужден покинуть мемориал. Позже стало известно, что посла облили сиропом.

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Российский МИД выразил протест польским властям, а также потребовал от Варшавы извинений.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что эмоции напавших на российского посла «понятны». «Эмоции участниц акции, украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, понятны», — прокомментировал он.

Глава польского МИДа назвал произошедшее «инцидентом, которого не должно было случиться и который, безусловно, вызывает сожаление».

Польша вместе с другими европейскими странами выступает против российской операции на Украине и оказывает военную помощь стране, а также принимает оттуда беженцев.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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