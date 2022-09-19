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Посол в Канаде назвал нападение на дипмиссию России попыткой теракта

Российское посольство в Канаде расценило нападение на дипмиссию в Оттаве как попытку совершения теракта, заявил посол Олег Степанов, передает ТАСС. «Совершенное посольство России [в Канаде] квалифицирует как попытку совершения террористического акта. Только по счастливой случайности обошлось без жертв и нанесения вреда нашему имуществу», — сказал он.

Дипломат уточнил, что в ночь с 11 на 12 сентября неизвестный человек вышел из парковой зоны около посольства, поджег фитиль бутылки с зажигательной смесью, перекинул ее через забор на территорию дипмиссии и скрылся. «Бутылка разбилась, но, к счастью, горючая жидкость не воспламенилась, прогорел только фитиль», — отметил Степанов.

Он напомнил, что ранее на участок посольства уже закидывали посторонние предметы и дипломаты требовали постоянного присутствия полицейских в представительствах в Оттаве, Монреале и Торонто. «Мы продолжим работать в этом направлении», — сказал дипломат.

МИД вызвал посла Канады и заявил ей решительный протест
Политика
Элисон Леклэр

Ранее 19 сентября российский МИД вызвал посла Канады Элисон Леклэр и заявил ей решительный протест из-за инцидента с зажигательной смесью. Ведомство указало, что, помимо этого, агрессивно настроенные демонстранты блокировали служебный вход в консульский отдел, а наряд полиции не приняли должных мер.

«Как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств России в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных», — говорилось в сообщении.

Москва потребовала от Оттавы незамедлительно обеспечить охрану российских загранучреждений, сотрудников и членов их семей.

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Пресс-секретарь главы канадского МИД Адриан Бланшар в ответ заявил, что «насилие и вандализм неприемлемы», и ведомство будет продолжать внимательно следить за любыми новостями об инцидентах, передал CBC. Репортер телеканала не увидел повреждений на территории посольства.

Теги
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0
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