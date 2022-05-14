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Посол России в США сообщил о поступающих угрозах в адрес дипломатов

Посол России в США Антонов: в адрес дипломатов поступают угрозы физической расправы
Российское посольство в Вашингтоне работает во враждебной среде и напоминает осажденную крепость, сказал посол Антонов. Он добавил, что российских дипломатов пытаются подтолкнуть на предательство
Посольство России в США
Посольство России в США (Фото: Patrick Semansky / AP)

Сотрудники посольства России в США получают угрозы, в том числе физической расправы. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов в эфире «Соловьев Live».

«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы», — сказал он.

Антонов указал на то, что российское посольство работает во враждебной среде, и согласился со сравнением, что диппредставительство напоминает осажденную крепость. Тем не менее посольство России в Вашингтоне продолжает нормальную дипломатическую работу, подчеркнул он.

По его словам, российских дипломатов в США также пытаются подтолкнуть на предательство: политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии».

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Ранее 14 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что западные страны предпринимали попытки найти предателей среди российских дипломатов как внутри России, так и за рубежом.

«Предателей среди дипломатов найти не удалось», — заявил он. Лавров подчеркнул, что российские диппредставители продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с требованием времени.

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Министр иностранных дел России напомнил, что российским дипломатам часто приходится трудиться в экстремальных условиях, когда существует риск для здоровья и жизни.

Так, 9 мая, посла России в Польше Сергея Андреева облили сиропом красного цвета, когда он принимал участие в торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. Толпа не дала послу возложить венок, и он был вынужден покинуть мемориал.

МИД России выразил протест польским властям и потребовал от Варшавы извинений. Глава польского МИДа назвал произошедшее «инцидентом, которого не должно было случиться и который, безусловно, вызывает сожаление».

Глава МВД Польши Мариуш Каминский, в свою очередь, заявил, что эмоции напавших на российского посла украинок «понятны».

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США посольство Анатолий Антонов российские дипломаты угрозы
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