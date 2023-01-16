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«Известия» узнали, что в России узаконили «каннибализацию» самолетов

«Известия»: правительство узаконило «каннибализацию» самолетов в России
Российские авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов в августе, объясняя это необходимостью «гибко управлять исправностью парка». По данным «Известий», соответствующие поправки кабмин принял в декабре
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Правительство России в конце декабря узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения или последующей установки на другие суда, в том числе находящиеся в производстве, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Собеседники газеты уточнили, что на такие детали должны быть оформлены разрешительные документы (талоны летной годности, паспорта или этикетки); при снятии необходимо выполнить и задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния, при последующей установке — провести тестирование и повторную оценку состояния.

Помимо этого, кабмин разрешил устанавливать на зарубежный парк, оставшийся в России и требующий обслуживания, неоригинальные иностранные компоненты, то есть те, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией разработчиков (Boeing, Airbus, Embraer), пишут «Известия». Такие детали смогут изготавливать только компании, имеющие одобрение шести иностранных авиаадминистраций и по процедурам, аналогичным тем, что установлены в американском законодательстве.

В то же время, как уточнили собеседники «Известий», в России и в предыдущие годы переставляли запчасти с самолета на самолет, а также была практика установки неоригинальных компонентов, одобренных властями США или Евросоюза. «Сейчас эти запасы, видимо, заканчиваются, и возникла необходимость использовать компоненты китайского, иранского производства», — пояснил один из источников.

О том, что российские авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов, «Известия» сообщали в середине августа со ссылкой на письмо президента «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна. Он отмечал, что перестановка компонентов является общемировой практикой и позволит российским компаниям «гибко управлять исправностью парка самолетов». Узаконить снятие компонентов предлагалось через корректировку мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части.

С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель Boeing временно прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

В середине июня на тот момент вице-премьер Юрий Борисов предупреждал, что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.

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«Известия» узнали, что в России узаконили «каннибализацию» самолетов
«Известия» узнали, что в России узаконили «каннибализацию» самолетов

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Каннибализм самолет Минтранс правительство
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