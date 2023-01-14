Власти раскрыли цену новых самолетов Superjet и МС-21 для «Аэрофлота»

Минимальная стоимость новых российских самолетов Superjet для «Аэрофлота» составит ₽2,256 млрд, МС-21 и Ту-214 — ₽3,144 млрд. Группа должна получить в лизинг 63 лайнера в 2023–2026 годах. Власти также перечислили риски для проекта

Самолет МС-21 в ливрее авиакомпании «Россия» (Фото: ​пресс-служба авиакомпании «Россия»)

Минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» составит 2,256 млрд руб. ($33 млн в пересчете по текущему курсу), первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд руб. ($46 млн), следует из инвестиционного проекта льготного лизинга российских воздушных судов, который 11 января утвердил премьер Михаил Мишустин.

В рамках проекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» («дочка» «Ростеха») закупит 63 лайнера (34 — Superjet New, 18 — МС-21-310, 11 — Ту-214) и передаст группе «Аэрофлот» с декабря 2023 года по январь 2026-го. В период реализации проекта стоимость Superjet вырастет на 9,2%, до 2,464 млрд руб. с учетом НДС, а МС-21 и Ту-214 — на 4,5%, до 3,285 млрд, следует из опубликованного паспорта проекта.

Стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд руб. 100% этой суммы будет привлечено из Фонда национального благосостояния (ФНБ). На них Минфин купит облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по облигационному займу должен быть погашен в течение 18 лет с даты поставки последнего самолета в «Аэрофлот», то есть до начала 2044 года.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект поставки этих лайнеров в «Аэрофлот» «полностью согласован» на совещании президента Владимира Путина с правительством, которое состоялось также 11 января. Тогда чиновник рассказал, что для поставки самолетов другим авиакомпаниям планируется принятие отдельных паспортов в обеспечение комплексной программы развития авиационной отрасли. По его словам, авиапром готов выполнить эту задачу, «мощности все сверстаны и по текущему, и по следующему году». Но на некоторых предприятиях заказов на воздушные суда «до сих пор нет, даже на 2023 год», заметил Путин. «Что вы, в самом деле, дурака-то валяете? Когда контракты будут? <...> Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас «все сверстано», — сказал Путин. Мантуров пообещал решить вопрос в течение месяца.

Сколько самолеты стоили раньше В 2020 году самолеты Superjet первого поколения (c импортными комплектующими) продавались по $32 млн. Летом 2021 года сообщалось, что их цена с поставкой в 2024 году выросла до $36 млн, рассказывали РБК два источника в крупнейших российских лизинговых компаниях и подтверждал представитель Промсвязьбанка (его «дочка» «ПСБ Лизинг» поставила авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet). Тогда за $30 млн на рынке можно было приобрести новые самолеты Airbus A220 и Embraer E-Jet E2.

Какие есть риски для реализации проекта

До сих пор крупнейшая в России авиагруппа «Аэрофлот», как и большинство других авиакомпаний, заказывала самолеты преимущественно за рубежом. После начала военной спецоперации на Украине страны Запада ввели беспрецедентные антироссийские санкции. Они запрещают поставку в Россию новых самолетов и комплектующих к ним, а также их техническую поддержку.

В сентябре 2022 года «Аэрофлот» подписал c Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) соглашение «о намерениях в отношении приобретения» 339 самолетов российского производства. Оно предусматривает передачу на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet New и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. 63 лайнера, которые будут поставлены в рамках нового инвестпроекта, входят в этот список.

Но у проекта поставок первых новых самолетов российского производства в рамках этой программы есть слабые стороны, говорится в постановлении. Среди них:

высокие эксплуатационные затраты российских самолетов;

недостаточно высокий проектный ресурс российской авиатехники по сравнению с иностранными аналогами;

ограниченное количество квалифицированного персонала для создания, эксплуатации и обслуживания авиатехники.

К угрозам для реализации проекта власти относят также длительные сроки производства лайнеров, ограничения поставок иностранных компонентов, задержки при сертификации воздушных судов. Так, первый Superjet New планируется передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 года. Но к этому времени планируется только сертифицировать этот самолет, а его поставки начнутся с 2024 года, говорил в конце декабря 2022 года глава ОАК Юрий Слюсарь. Самолет Ту-214 нужен «Аэрофлоту» с экипажем из двух человек, а не из трех, как сейчас предлагает его производитель, отмечал тогда же в интервью РБК глава перевозчика Сергей Александровский. При этом «каких-то существенных инвестиций», необходимых для ввода в эксплуатацию новых типов самолетов, он не увидел. «Очевидно, что, как первый заказчик с колоссальным по объему контрактом, мы должны были получить привилегированные условия. Переговоры были сложными, напряженными, но стороны достигли согласия», — заявил он.

Вывод на рынок самолетов новых типов в любой стране мира сопряжен с рисками и сложностями, но они носят временный характер и преодолимы, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Ростех» (в ее состав входят ОАК и «Авиакапитал-Сервис»). Указание «слабых сторон» и «рисков» является обязательной частью любого инвестпроекта. Если инвестпроект поддержан, значит, его позитивные эффекты сильнее, указывают там.

В «Ростехе» пообещали, что проблема зависимости от импортных систем и агрегатов, существующая на данный момент, будет решена. «МС-21 и Superjet, поставляемые «Аэрофлоту», будут русифицированы полностью», — заявили в госкорпорации.

Насколько уникально финансирование проекта

Правила инвестирования средств ФНБ до последнего времени предполагали, что они могут составлять не более 25% совокупного объема проекта, говорил министр финансов Антон Силуанов весной 2021 года. Но затем эта планка была повышена до 40%. Инвестпроект льготного лизинга российских воздушных судов предусматривает, что деньги из фонда покроют 100% всех затрат. «Учитывая стратегическое значение проекта, принято решение финансировать его из ФНБ по льготной ставке 1,5% и без избыточных требований к окупаемости», — заявил Мантуров на совещании Путина с правительством.

Решение о доле ФНБ в финансировании проектов принимается в каждом случае индивидуально, отмечает пресс-служба Минэкономразвития. Базовый показатель — не более 40% средств фонда, но в исключительных случаях он может быть пересмотрен. Правила выделения средства из ФНБ действительно допускают подобные исключения, при которых на них приходится 100% финансирования: «Размещение средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, с превышением ограничений, установленных абзацем первым настоящего пункта, допускается на основании отдельных решений президента Российской Федерации или председателя правительства Российской Федерации».

Решение о 100%-ном финансировании строительства и закупки 63 самолетов из ФНБ позволит не откладывать реализацию проекта из-за сложностей привлечения в данный момент внебюджетного финансирования на приемлемых для финансовой модели условиях, указывает представитель Минэкономразвития. Это решение также позволит вывести новый тип машин на рынок по коммерчески привлекательной цене в текущей экономической ситуации, добавляет представитель Минпромторга. Поставка отечественной авиатехники для авиакомпаний на фоне ухода западных производителей является проектом государственного значения, говорят в пресс-службе «Ростеха». «Чтобы запустить процессы производства и поставок современных воздушных судов, стратегически важно выстроить соответствующую модель финансирования и взаимодействия между государством, промышленностью и авиакомпаниями. Такие инвестпроекты помогут стране вернуть позиции на рынке гражданского авиастроения», — указала пресс-служба госкорпорации.

Средства ФНБ направляются на реализацию проектов как на принципах проектного, так и корпоративного финансирования. В проектном финансировании обычно используется комбинация источников, напоминает директор группы по привлечению финансирования Kept Сергей Игнатущенко: акционерное финансирование, банковские кредиты и средства ФНБ. Использование средств фонда позволяет сделать более мягкой долговую нагрузку проекта за счет льготной ставки и долгосрочного характера финансирования, при этом акционерное финансирование обеспечивает необходимые коэффициенты покрытия выплат по заемным средствам (своеобразная подушка), чтобы снизить риски невозврата, отмечает эксперт.

В случае финансирования проекта исключительно из средств ФНБ, которые являются, по сути, заемными, необходимо обратить внимание на риск обслуживания займов из ФНБ, если поступления по лизинговым платежам со стороны авиакомпании в какой-то период времени окажутся недостаточными, предупреждает Игнатущенко. Такая ситуация может сложиться в случае реализации коммерческого риска по каким-либо причинам. Важно обеспечить устойчивость финансовой модели, которая должна учитывать как текущую долговую нагрузку инициатора проекта («Авиакапитал-Сервис»), так и прогнозное превышение лизинговых платежей над обязательными выплатами по возврату средств ФНБ, заключает он.

Финансирование проекта на 100% из Фонда национального благосостояния — нетипичная ситуация, замечает гендиректор исследовательской компании Sherpa Group Александра Галактионова. Среди исключений из этого правила она вспоминает участок трассы Казань — Екатеринбург (Дюртюли — Ачит) стоимостью 260,5 млрд руб., который на 100% финансируется из фонда. При 100-процентном финансировании из ФНБ проект становится условно «менее рыночным», а финансовые риски полностью несет фонд, продолжает Галактионова. Но в большинстве случаев суммы вложений средств из ФНБ сопоставимы, на многие проекты выделяется 150 млрд руб. и более, заключает она.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.