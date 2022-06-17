Борисов не исключил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов

По словам вице-премьера, иностранные самолеты могут быть разобраны по мере деградации авиапарка. Ранее он говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов уйдет 3–5 лет

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Часть иностранного авиафлота в России может быть разобрана на запчасти по мере деградации авиапарка. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил вице-премьер Юрий Борисов (курирует в правительстве промышленность).

«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка», — сказал он.

Он также не исключил, что режим западных санкций против России может продлиться более десяти лет. «Я не питаю иллюзий, что после окончания военных действий сразу снимут все санкции. Это глупость. Это не на год, не на два, а может быть, на десять и более лет», — указал вице-премьер.

С конца февраля Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.



Американский производитель авиационной техники Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за ним аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

По данным Минтранса на середину марта, из 1367 самолетов российских авиакомпаний 739 было зарегистрировано в иностранных реестрах. Глава министерства Виталий Савельев ранее говорил, что за границей арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране. В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России, — это позволит авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов и использовать их на внутренних направлениях.

В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, согласно негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

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Bloomberg в конце мая сообщал, что запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца.

Россия в настоящее время не производит 100% локализованых самолетов. Региональные Superjet 100 летают на российско-французских двигателях, а новые магистральные МС-21 с двигателем ПД-14 еще проходят сертификацию. Борисов ранее говорил, что на организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет 3–5 лет.

«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных, — сказал он. — К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах».