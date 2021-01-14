В СК не увидели преступления в действиях ФСБ после заявления Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
NFWare привлек $1,4 млн от группы инвесторов Пресс-релиз, 15:30 Как протестующие мигранты сожгли в Брюсселе полицейский участок. Видео Общество, 15:27 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 15:27 Как решать споры на расстоянии Pro, 15:26 Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара Общество, 15:23 Московские девелоперы получили рекордную выручку от продажи новостроек Недвижимость, 15:12 В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса Общество, 15:11 Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера Финансы, 15:08 В США появился первый криптобанк федерального уровня Крипто, 15:07 Почему умный дом — необходимость, а не роскошь РБК Стиль и LG ThinQ, 14:58 Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену Политика, 14:57 Прибыль владельца Uniqlo выросла на 23% из-за продаж домашней одежды Бизнес, 14:48 АвтоВАЗ впервые показал прототип новой «Нивы» Авто, 14:47 Дюкова утвердили кандидатом в исполком УЕФА Спорт, 14:46
Отравление Навального ,  
0 

В СК не увидели преступления в действиях ФСБ после заявления Навального

Ответ Следственного комитета на сообщение о преступлении опубликовал ФБК. Навальный обвинял сотрудников ФСБ в попытке отравления. В СК не усмотрели в их действиях признаков преступления
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Следственном комитете не усмотрели признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ после публикаций расследования CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. Об этом сообщается в блоге Навального со ссылкой на ответ главного военного следственного управления СК России на заявление сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося.

«Установлено, что конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится», — говорится в документе.

В СК сообщили, что передали копии заявления в ФСБ и в занимающееся проверкой по факту госпитализации Навального следственное управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Навального объявили в розыск из-за «дела «Ив Роше»
Политика
Алексей Навальный

В середине декабря CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров и данных об авиабилетах, утверждали авторы публикаций. Позже Навальный опубликовал запись, на которой лично беседует с одним из фигурантов расследования Константином Кудрявцевым.

После этих публикаций ФБК направил в СК и ФСБ сообщение о преступлении.

В ФСБ заявили, что опубликованные оппозиционером данные, в частности телефонный разговор с Кудрявцевым, — подделка и провокация, которую невозможно осуществить «без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Video

На ежегодной пресс-конференции в декабре президент Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб», «политическим трюком» и попыткой напасть на руководство России. Он также отметил, что никто не собирался травить Навального.

Навальный назвал дату возвращения в Россию
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок».

Накануне оппозиционер заявил, что вернется в Россию 17 января. Вместе с тем в конце декабря и начале января СК обвинил его в мошенничестве с пожертвованиями в адрес ФБК, а ФСИН заявила о нарушении Навальным режима по делу «Ив Роше», потребовала изменить его условный срок на реальный и объявила в розыск.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный ФСБ СК отравление
Материалы по теме
Навального объявили в розыск из-за «дела «Ив Роше»
Политика
Навальный назвал дату возвращения в Россию
Политика
ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter