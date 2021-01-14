В СК не увидели преступления в действиях ФСБ после заявления Навального

Ответ Следственного комитета на сообщение о преступлении опубликовал ФБК. Навальный обвинял сотрудников ФСБ в попытке отравления. В СК не усмотрели в их действиях признаков преступления

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Следственном комитете не усмотрели признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ после публикаций расследования CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. Об этом сообщается в блоге Навального со ссылкой на ответ главного военного следственного управления СК России на заявление сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося.

«Установлено, что конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится», — говорится в документе.

В СК сообщили, что передали копии заявления в ФСБ и в занимающееся проверкой по факту госпитализации Навального следственное управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

В середине декабря CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров и данных об авиабилетах, утверждали авторы публикаций. Позже Навальный опубликовал запись, на которой лично беседует с одним из фигурантов расследования Константином Кудрявцевым.