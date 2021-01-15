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Отравление Навального ,  
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Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в аэропорту в день прилета Навального. Ведомство вынесло предупреждения 15 призывавшим присоединиться к несогласованной акции
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Столичная прокуратура предупредила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях из-за возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре обратили внимание, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились призывы к участию 17 января в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Это мероприятие не согласовано с городскими властями, отметили в ведомстве.

«15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщили в прокуратуре.

ФСИН заявила о намерении задержать Навального
Политика
Алексей Навальный

Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению политика неоднократно опровергала.

В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. Однако за несколько дней до этого стало известно о претензиях к Навальному со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве заявили, что оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Во ФСИН указали, что, согласно материалам клиники «Шарите», Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя требование УФСИН, отмечала, что ФСИН, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требовала «явиться в инспекцию завтра», а иначе будет требовать заменить условный срок реальным.

В связи с «уклонением от контроля» ФСИН и невозможности установить его местонахождение оппозиционера объявили в России в розыск, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев. ФСИН заявила, что намерена задержать Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

В тот же день, за день до завершения испытательного срока Навального, Следственный комитет сообщил, что против оппозиционера и «иных лиц» заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, Навальный вместе с «иными лицами» потратил более 356 млн руб. из пожертвований для фондов на личные цели. Сам оппозиционер и представители Фонда по борьбе с коррупцией эти обвинения опровергли.

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный прокуратура Внуково
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