ФСИН заявила о намерении задержать Навального

Ранее Навальный объявил о намерении вернуться в Россию 17 января. После этого стало известно, что ФСИН с 29 декабря объявила оппозиционера в розыск

Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) примет меры к задержанию оппозиционера Алексея Навального, поскольку он объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ФСИН, которое поступило в РБК.

«В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 года УФСИН не известно, 27.11.2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29.12.2020 года осужденный

Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А. Учитывая указанные факты злостных нарушений <...> УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — говорится в сообщении ведомства.

Навальный 13 января заявил, что уже купил билеты и 17 января вернется из Германии в Россию. «Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал он.

Разыскные мероприятия против Навального были начаты 27 ноября, а в розыск он был объявлен 29 декабря 2020 года, уточнили во ФСИН.

В ведомстве напомнили, что решением суда у Навального был испытательный срок до 29 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В службе считают, что Навальный в течение 2020 года, еще до отъезда в Германию, шесть раз нарушил это условие, не явившись 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. ФСИН учла, что после 17 августа Навальный не являлся на регистрацию, поскольку находился на лечении в клинике «Шарите» в Берлине.

«Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился.

Только спустя месяц — 23.11.2020 г. — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г. Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — говорится в сообщении УФСИН.

УФСИН по Москве 28 декабря сообщило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя требование УФСИН, отмечала, что ФСИН, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требовала «явиться в инспекцию завтра», а иначе будет требовать заменить условный срок реальным.



В Кремле посоветовали по этому вопросу обратиться во ФСИН. «Что касается конкретно этой ситуации, то корректнее было бы вам обращаться конкретно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну».