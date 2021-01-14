Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
Как телемедицина расширяет возможности пациента РБК Стиль и СберЗдоровье, 16:55 «Процедуры имеют значение» Политика, 16:51 Защита Абызова заявила о написанном не судьей решении по ₽32,5 млрд Общество, 16:46 По делу об убийстве Япончика заочно арестовали двух человек Общество, 16:45 Skoda Fabia нового поколения засняли без камуфляжа Авто, 16:42 «Спартак» отзаявил не сыгравшего за клуб ни одного матча легионера Спорт, 16:41 В офисе агентства БелаПАН в Минске прошел обыск по делу о беспорядках Политика, 16:40 ФСИН заявила о намерении задержать Навального Политика, 16:39 Курс евро опустился до ₽89 Инвестиции, 16:39 ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок Пресс-релиз, 16:38 Дуров ответил на сообщения о поисках кредиторов для Telegram Бизнес, 16:37 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 16:26 Захарова сравнила блокировку Трампа с ядерным взрывом в киберпространстве Политика, 16:24 Как выбрать сервис электронной подписи для международных сделок Pro, 16:18
Отравление Навального ,  
0 

ФСИН заявила о намерении задержать Навального

Ранее Навальный объявил о намерении вернуться в Россию 17 января. После этого стало известно, что ФСИН с 29 декабря объявила оппозиционера в розыск
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) примет меры к задержанию оппозиционера Алексея Навального, поскольку он объявлен в розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления ФСИН, которое поступило в РБК.

«В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 года УФСИН не известно, 27.11.2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29.12.2020 года осужденный
Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А. Учитывая указанные факты злостных нарушений <...> УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — говорится в сообщении ведомства.

Навальный 13 января заявил, что уже купил билеты и 17 января вернется из Германии в Россию. «Вопрос, возвращаться или нет, передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал он.

Разыскные мероприятия против Навального были начаты 27 ноября, а в розыск он был объявлен 29 декабря 2020 года, уточнили во ФСИН.

В ведомстве напомнили, что решением суда у Навального был испытательный срок до 29 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В службе считают, что Навальный в течение 2020 года, еще до отъезда в Германию, шесть раз нарушил это условие, не явившись 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. ФСИН учла, что после 17 августа Навальный не являлся на регистрацию, поскольку находился на лечении в клинике «Шарите» в Берлине.

«Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Только спустя месяц — 23.11.2020 г. — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г. Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — говорится в сообщении УФСИН.

Навальный назвал дату возвращения в Россию
Политика
Алексей Навальный

УФСИН по Москве 28 декабря сообщило, что Навальный «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». 12 января стало известно, что в Симоновском районном суде столицы появилось дело об отмене условного срока.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя требование УФСИН, отмечала, что ФСИН, зная о нахождении Навального на лечении в Германии, требовала «явиться в инспекцию завтра», а иначе будет требовать заменить условный срок реальным.

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения
Политика
Алексей Навальный

В Кремле посоветовали по этому вопросу обратиться во ФСИН. «Что касается конкретно этой ситуации, то корректнее было бы вам обращаться конкретно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну».

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Елизавета Ламова
Алексей Навальный ФСИН розыск
Материалы по теме
ФСИН через суд потребовала изменить условный срок Навального на реальный
Политика
Кремль отреагировал на вопросы ФСИН к Навальному по испытательному сроку
Политика
ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter