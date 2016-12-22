Суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК о недопуске на выборы

Верховный суд России признал законным решение ЦИК о недопуске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального до предстоящих президентских выборов в качестве кандидата, сообщает «РИА Новости».
«Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — огласил решение судья.
Защита Навального уже заявила, что будет обжаловать отказ ЦИК допустить его до выборов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). «Мы проведем все юридические этапы, все юридические процедуры. Будем [добиваться обжалования], безусловно. В течение пяти дней обжалуем», — заявил РБК юрист ФБК Иван Жданов.
Сам Навальный, комментируя решение Верховного суда, написал на своей странице в Twitter, что не признает выборы без конкуренции, и вновь призвал к «забастовке избирателей». Он также добавил, что таких судей, которые рассматривали его жалобу, «надо самих судить».
25 декабря ЦИК отказала в регистрации Навального кандидатом. Свое решение члены комиссии объяснили непогашенной судимостью оппозиционера по «делу «Кировлеса». Спустя три дня, 28 декабря, Навальный подал иск на решение ЦИК в Верховный суд.
Ранее Навальный, после вынесенного решения ЦИК об отказе допустить его к участию в выборах, призвал своих сторонников начать «забастовку избирателей», которая заключается в наблюдении за выборами и недопущении фальсификаций. В Кремле, комментируя данный призыв оппозиционера, пообещали изучить его на предмет соответствия законодательству.