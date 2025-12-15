Германия разработала план военного сотрудничества с Украиной

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

Берлин планирует углубить сотрудничество с Киевом в сфере обороны, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Правительство канцлера Фридриха Мерца представило план оборонного сотрудничества из 10 пунктов. Он предусматривает «ускорение интеграции украинской промышленности в европейский рынок военной техники», а также «включение в него военной техники украинского производства», говорится в публикации.

Две страны также разработают меморандум о взаимопонимании по данным о боевых действиях на Украине, в том числе о том, как там показали себя немецкие оборонные технологии. «Это позволит вооруженным силам и промышленности обеих стран разрабатывать стратегии и системы на основе реалистичных данных», — сказано в плане.

По данным Bild, документ также предполагает, что Германия увеличит штат и расширит полномочия отдела военного атташе при посольстве Германии в Киеве. Также стороны запланировали новые проекты по совместным исследованиям, разработке и производству вооружений. Они направлены на использование лидирующих позиций украинской промышленности в области беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, сказано в статье.

Материал дополняется