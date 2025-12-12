 Перейти к основному контенту
Berliner Morgenpost назвала дату встречи Зеленского и Мерца в Берлине

Фридрих Мерц&nbsp;и Владимир Зеленский
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. К ним присоединятся представители Великобритании и Франции, а также, возможно, Польши и Италии, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на свои источники. Издание отметило, что подтверждение от правительства Германии еще не получено. 

Темой переговоров, как полагает газета, станет в том числе план урегулирования российско-украинского конфликта, предложенный Вашингтоном. 

Будут ли участвовать на берлинской встрече сами США, пока неясно, добавляет издание. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, при условии, что будет хороший шанс заключить мирную сделку.

По данным Axios, встреча должна пройти в Париже, в ней примут участие США, Украина, Франция, Германия и Великобритания. На ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.

В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

Первую версия мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.  Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американская делегация передала Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов. Киев после консультаций с европейскими партнерами вернул Вашингтону эту версию со своими правками, в том числе касающихся гарантий безопасности. 

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
