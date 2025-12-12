Berliner Morgenpost назвала дату встречи Зеленского и Мерца в Берлине

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. К ним присоединятся представители Великобритании и Франции, а также, возможно, Польши и Италии, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на свои источники. Издание отметило, что подтверждение от правительства Германии еще не получено.

Темой переговоров, как полагает газета, станет в том числе план урегулирования российско-украинского конфликта, предложенный Вашингтоном.

Будут ли участвовать на берлинской встрече сами США, пока неясно, добавляет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, при условии, что будет хороший шанс заключить мирную сделку.

По данным Axios, встреча должна пройти в Париже, в ней примут участие США, Украина, Франция, Германия и Великобритания. На ней обсудят «новые идеи», как решить вопросы территорий, Запорожской АЭС, и другие спорные темы.

Первую версия мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американская делегация передала Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов. Киев после консультаций с европейскими партнерами вернул Вашингтону эту версию со своими правками, в том числе касающихся гарантий безопасности.