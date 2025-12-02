Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины
Среди стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) по-прежнему нет консенсуса, необходимого для вступления Украины в военно-политическое объединение, Reuters).
Марк Рютте, как и его предшественник на посту генсека Йенс Столтенберг, и прежде неоднократно указывал на разногласия среди союзников по поводу приглашения Украины в НАТО в условиях продолжающегося военного конфликта с Россией. Однако, несмотря на это, Киев подал заявку на ускоренное членство в НАТО.
Особо жесткую позицию занимает Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что членство Украины в НАТО может привести к прямому столкновению с Москвой, и обещал наложить вето на вступление Киева. Он также предложил вернуть Украине статус «буферного государства» между НАТО и Россией, что гарантирует безопасность Европы.
Отказ Киева от присоединения к НАТО и закрепление его нейтрального статуса является одним из центральных и неизменных требований России для прекращения военных действий на Украине, отмечал многократно президент России Владимир Путин. По его словам, если соседнюю страну примут в альянс, то «уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится».
