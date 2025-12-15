ЕС анонсировал новые санкции против России

Новый пакет санкций против 40 судов, причисляемых к «теневому флоту», а также лиц, подозреваемых в помощи с обходом санкций, главы МИД ЕС планируют утвердить 15 декабря. Москва считает санкции незаконными и обещает ответ

Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Reuters)

Главы МИД стран ЕС 15 декабря намерены утвердить новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Сегодня мы примем решение в отношении судов из «теневого флота». Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций », — сказала она перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Россия считает санкции западных стран незаконными.

ЕС обсуждает новые санкции в отношении судов, которые относят к «теневому флоту» с ноября. Bloomberg и EUObserver писали, что обсуждались в том числе вопрос об «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота, и предложения Польши, в числе которых — возможность властей подниматься на борт и привлечение организаторов перевозок и страховых компаний к блокировке деятельности «теневого флота».

Как сообщал Bloomberg, ЕС провел масштабную дипломатическую работу с государствами, которые регистрируют суда, используемые для перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, и «в значительной степени успешно» убедил многие из них отменить регистрацию судов.

Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС. По состоянию на ноябрь 2025-го в черном списке находятся 562 нефтяных танкера, предыдущие ограничения предусматривали запрет на заход в европейские порты и предоставление страховых сервисов со стороны компаний Евросоюза.

Москва обещала ответ на вводимые санкции. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — говорил президент Владимир Путин.