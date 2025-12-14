 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Канцлер Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа после приветствия
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: пресс-служба Президента Украины
Фото: пресс-служба Президента Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял украинского президента Владимира Зеленского и американскую делегацию, прибывших в Берлин для обсуждения мирного урегулирования. Однако после приветствия удалился с переговоров, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные источники, передает Stern.de.

В зале для заседаний кабинета министров, где проходят переговоры, в роли модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Как отмечает агентство, переговоры между представителями США и Украины пройдут сначала с участием европейских советников.

В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / IMAGO / Global Look Press

Вечером 14 декабря в Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что переговоры в Берлине касаются экономических вопросов и «обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине».

Зеленский ранее сообщил, что переговоры с делегацией из США будут сосредоточены на «фундаменте мира» и урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что Киев стремится к тому, чтобы мир для Украины был справедливым и достойным.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Фридрих Мерц переговоры Владимир Зеленский Стив Уиткофф Берлин
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
