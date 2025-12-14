Канцлер Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа после приветствия

Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Фото: пресс-служба Президента Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял украинского президента Владимира Зеленского и американскую делегацию, прибывших в Берлин для обсуждения мирного урегулирования. Однако после приветствия удалился с переговоров, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные источники, передает Stern.de.

В зале для заседаний кабинета министров, где проходят переговоры, в роли модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Как отмечает агентство, переговоры между представителями США и Украины пройдут сначала с участием европейских советников.

Вечером 14 декабря в Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что переговоры в Берлине касаются экономических вопросов и «обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине».

Зеленский ранее сообщил, что переговоры с делегацией из США будут сосредоточены на «фундаменте мира» и урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что Киев стремится к тому, чтобы мир для Украины был справедливым и достойным.