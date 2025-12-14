Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц принял украинского президента Владимира Зеленского и американскую делегацию, прибывших в Берлин для обсуждения мирного урегулирования. Однако после приветствия удалился с переговоров, сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные источники, передает Stern.de.
В зале для заседаний кабинета министров, где проходят переговоры, в роли модератора остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.
Как отмечает агентство, переговоры между представителями США и Украины пройдут сначала с участием европейских советников.
Вечером 14 декабря в Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что переговоры в Берлине касаются экономических вопросов и «обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине».
Зеленский ранее сообщил, что переговоры с делегацией из США будут сосредоточены на «фундаменте мира» и урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что Киев стремится к тому, чтобы мир для Украины был справедливым и достойным.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру