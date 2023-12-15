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Политика ,  
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В Польше распустили заявивший о вине России в крушении Ту-154 комиссию

В Польше распустили заявившую о вине России в крушении Ту-154 комиссию
Самолет Ту-154 разбился в апреле 2010 года под Смоленском. Тогда погибли 96 человек, включая президента Польши Льва Качиньского. Варшава долгие годы продолжала расследование катастрофы, а Москва настаивала на ошибке пилотов
Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Министерство национальной обороны Польши спустя 13 лет после учреждения подкомитета по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, решило распустить его, передает Wnp.pl.

«Подкомитет ликвидируется, и его члены обязаны урегулировать всю документацию, недвижимость и оборудование, используемые для работы подкомитета, до следующего понедельника, 18 декабря», — говорится в заявлении военного ведомства.

Вместе с этим в Минобороны пообещали создать специальную группу «для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной подкомиссии».

На пресс-конференции заместитель министра обороны Цезарь Томчик подчеркнул, что ликвидация комиссии стала «концом лжи польского государства». По его словам, это также конец бессмысленных трат на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин смоленской катастрофы. «Это действительно исторический момент, когда польское государство, наконец, говорит правду», — подчеркнул он.

«Отчет комиссии Миллера вновь является действующим отчетом от имени польского государства. Я не знаю, как обстоит дело с [бывшим министом национальной обороны] Антони Мацеревичем и его странными исследованиями, которые, насколько я знаю, не были завершены, но одно можно сказать наверняка — отчет Ежи Миллера является действующим докладом и вернется на страницы Министерства обороны», — добавил Томчик.

В Польше с 2015 года у власти находилась партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат Льва Качиньского — Ярослав Качиньский. На последних выборах в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши, состоявшихся в октябре, партии Качиньского не удалось заручиться большинством в сейме, а новым премьер-министром страны второй раз был избран Дональд Туск.

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Фото:Getty Images

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Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Изначально польская комиссия установила, что самолет на большой скорости опустился ниже разрешенной минимальной высоты и врезался в дерево в условиях плохой видимости. Однако позднее в Польше начали новое расследование. В 2017 году польские эксперты заявили, что есть доказательства взрывов на борту, и следователи вновь начали рассматривать версию, что катастрофа была спланирована.

В апреле 2022 года Мачеревич, который тогда был главой комитета по расследованию авиакатастрофы, обвинил в крушении президентского борта российские спецслужбы. Во время доклада Мацыревич аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Тогда же глава комиссии исключил человеческий фактор в качестве причины трагедии.

Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ТУ-154 Лех Качиньский авиакатастрофа Смоленск Польша расследование

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по ипотеке

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