Партия Качиньского уступила парламент Польши объединенной оппозиции

Правящая партия Польши «Право и справедливость» победила на парламентских выборах, однако уступает большинство в сейме объединенной оппозиции. Экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск уже поздравил однопартийцев с победой

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Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского побеждает на парламентских выборах с результатом 35,38%, однако рискует потерять большинство в сейме (нижней палате парламента), уступив коалиции оппозиционных объединений «Гражданская коалиция» и «Третий путь», которые на выборах заняли второе (30,7%) и третье (14,4%) места соответственно. Результаты голосования опубликовала газета Rzеczpospolita.

Как отмечает издание, несмотря на то что в новом парламенте «Право и справедливость» получат 194 места, у объединенных «Гражданской коалиции» и «Третьего пути» будет 222 (157 и 65 мест соответственно). Даже в союзе с «Левыми» (26 мест) или «Конфедерацией» (18) правящая партия не сможет сформировать большинство. Чтобы самостоятельно сформировать правительство, нужно как минимум 231 место. Всего в польском сейме (нижняя палата парламента) 460 мест.

Глава польской оппозиции Дональд Туск еще после оглашения результатов экзитполов заявлял, что «Гражданская коалиция» уже победила и готова к созданию «демократического правительства» с блоком «Третий путь». «Мы действительно сделали это. Я знаю, что, возможно, наши мечты были более амбициозными. Я много лет был политиком и спортсменом, и никогда в жизни я не был так рад второму месту. Польша победила, демократия победила», — сказал тогда он.

Тем не менее президент Польши Анджей Дуда, который ранее был членом «Права и справедливости», после оглашения результатов выборов заявил, что предложит сформировать правительство именно победившей партии. «Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция», — сказал он.

В свою очередь, представитель «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский подчеркнул, что единственным кандидатом на пост премьер-министра Польши может быть только Туск. Лидер объединения «Третий путь» Владислав Косиняк-Камыш также исключал коалицию с правящей партией.

Согласно ст. 154 Конституции Польши, президент страны назначает главу правительства, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия новому кабинету. Вердикт выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.

Одновременно с выборами в сейм в Польше проходили выборы в сенат. По их итогам оппозиционные партии, которые перед выборами утвердили единый список «Сенатский пакт», получили 66 мест, а «Право и справедливость» — 34 места.

Первое заседание сейма нового созыва должно состояться спустя 30 дней после выборов, 14 ноября. На нем депутаты большинством голосом выберут спикера нижней палаты парламента и затем приступят к формированию правительства.