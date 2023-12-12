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Политика ,  
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Как быстро Дональд Туск сможет вернуть Польшу на европейский путь

Новый премьер выступил с программной речью и представил свое правительство
Премьер-министр Польши Дональд Туск представил состав своего правительства и его программу, нацеленную на изменение политического курса страны. С какими препятствиями он может столкнуться при ее реализации, разбирался РБК
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Дональд Туск представляет программу своего правительства (Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Что Туск пообещал сейму

Премьер-министр Польши Дональд Туск, занявший эту должность вечером 11 декабря, после того как правительство Матеуша Моравецкого не смогло получить вотум доверия в сейме, представил предложения по составу кабинета и выступил с двухчасовой программной речью. Начиная выступление, Туск упомянул свою речь от 2007 года, когда он впервые вступал в должность премьера: 16 лет назад его дебютное выступление продлилось три часа, сказал политик, и затем ему поступил звонок с критикой: «Вы говорили три часа, и это единственное, что поляки запомнят». На этот раз Туск пообещал говорить лишь о самом важном.

Он сравнил октябрьские парламентские выборы, по итогам которых «Право и справедливость» потеряла большинство в сейме, хотя и осталась крупнейшей фракцией, с событиями июля 1989 года, когда в Польше прошли первые частично свободные парламентские выборы, давшие старт слому социализма в стране. Также новый премьер прочитал обращение к «Праву и справедливости» польского химика Петра Щенсного, который в 2017 году разбросал листовки у Дворца культуры и науки в Варшаве, в которых изложил претензии к правящей партии и правительству Моравецкого, а потом совершил публичное самосожжение.

Правительство Моравецкого не получило вотум доверия в польском сейме
Политика
Матеуш Моравецкий

Затем Туск перешел к основным пунктам своей программы. Премьер пообещал, что после его возвращения к власти Польша останется «сильным звеном» в НАТО и надежным союзником США, а также вернет себе лидирующую роль в Евросоюзе. «Новая коалиция гарантирует, что мы вернемся на то место, которого Польша заслуживает», — подчеркнул он. Туск отметил, что не будет предпринимать попыток изменить договоры ЕС (Варшава уже несколько лет ведет разбирательство с Брюсселем по поводу положения о верховенстве национального права над общеевропейским), а также продолжит отстаивать необходимость западной помощи Украине. Туск объявил, что Польша возьмет на себя ответственность за защиту своей части европейской границы и что правила на ней будут жесткими.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат) состоялись 15 октября. По их итогам в сейм прошли правящая «Право и справедливость» с 35,38% голосов, главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. И хотя «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в сейме, президент страны Анджей Дуда, также представляющий этот блок, поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства.

Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме при 194 у «Права и справедливости». Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке за высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства.

Кто вошел в новое правительство

В кабинете, представленном Туском, портфели распределены между входящими в коалицию политическими силами. Среди министров есть как известные лица, так и молодые политики, семь женщин. После того как правительство получит вотум доверия в сейме, оно будет приведено к присяге Дудой. Ожидается, что церемония пройдет в среду, когда президент вернется в Варшаву из Брюсселя. Сразу после этого Туск направится в Брюссель на саммит ЕС — Балканы, а затем на Совет ЕС, где будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

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Что выборы в Польше могут изменить в европейской политике
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Варшава, Польша

Согласно предложениям Туска, глава Польской народной партии Владислав Мартин Косиняк-Камыш станет вице-премьером и министром обороны; Радослав Сикорский, который возглавлял МИД Польши с 2007 по 2014 год, то есть в период премьерства Туска, вновь займет должность министра иностранных дел; Министерство внутренних дел отойдет Дариушу Климчаку из Польской крестьянской партии. Борис Будка, председатель «Гражданской платформы» (партия Туска, которая входит в «Гражданскую коалицию»), станет новым министром госактивов. Новичкам Адаму Шлапке и Катаржине Котуле достанутся должности министра по делам ЕС и министра равенства.

Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши в период с 2007 по 2014 год, затем возглавил Евросовет, которым руководил до 2019 года. После его ухода из внутренней политики к власти пришла партия «Право и справедливость».

Какие проблемы предстоит решать Туску

Прежде всего Туск намерен урегулировать отношения с Брюсселем, которые сильно пострадали на фоне разногласий насчет верховенства права. В рамках разбирательства Еврокомиссия заблокировала около €35 млрд из фондов ЕС на постпандемийное восстановление Польши и на ее развитие. Выдвинутые Брюсселем условия разморозки этих средств — отмена судебной реформы, которая поставила под сомнение независимость польской судебной системы, и признание верховенства европейского права над национальным, как закреплено в уставных документах ЕС.

Несмотря на то что коалиция Туска имеет большинство в парламенте, новому премьеру можно ожидать сопротивления со стороны президента Дуды, представляющего «Право и справедливость». Его полномочия истекают в 2025 году, а до этого президент сможет налагать свое вето на те или иные законопроекты. Также сторонники «Права и справедливости» по-прежнему контролируют Центробанк и судебную систему.

Еще одним сложным вопросом станет урегулирование отношений с Украиной, которые были сильно подпорчены односторонним запретом Варшавы на импорт украинского зерна с сохранением возможности его транзита. Киев в ответ подал иск в ВТО. В результате сорвалась намеченная в сентябре на полях Генассамблеи ООН встреча президентов Владимира Зеленского и Дуды, Польша заявила о готовности прекратить поставки вооружений Киеву, не продлевать выплаты находящимся в стране украинским беженцам (около 1 млн человек) и не поддержать вступление Украины в ЕС.

Отношения двух стран обостряет и начатая в ноябре забастовка польских дальнобойщиков, которая должна продлиться до 1 февраля 2024 года. Они уже больше месяца блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ограничить число въезжающих в Польшу украинских грузовиков, а также ввести для них специальные разрешения на въезд. Забастовка привела к многодневным очередям на границе (сейчас проезда ожидают более 3,5 тыс. машин) и перебоям в поставках товаров на Украину. В ответ украинские дальнобойщики также начали блокировать въезд польских коллег.

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