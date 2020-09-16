Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 (Фото: Олег Минеев / РИА Новости)

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.

Как сообщает «Польское радио», этот шаг является первым на пути к выдаче международного ордера на арест. «После вынесения судом решения о временном аресте диспетчеров следователи смогут принять меры к их задержанию», — говорится в сообщении.

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