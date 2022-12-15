Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5% Политика, 15:28
В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года Политика, 15:27
Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ в Запорожье и Херсоне Политика, 15:24
Эксперты оценили ущерб инфраструктуре Украины от отключений света Политика, 15:23
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию. Трансляция Политика, 15:16
Как попасть в «золотую» десятку сайтов в поиске «Яндекса» и Google Pro, 15:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 15:09
Зидана пригласили в сборную Бразилии. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:09
От смартфона до бионического робота: что подарить любителю гаджетов Стиль, 15:09
Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России Технологии и медиа, 15:05
МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России Политика, 15:00
Какие торговые центры и склады горели в 2022 году Недвижимость, 14:58
Бориса Беккера депортируют из Британии в Германию Спорт, 14:51
Политика ,  
0 

В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года

ГУ МЧС: в Подмосковье завершат оборудование укрытий для населения в домах к 25 декабря
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Оборудование укрытий для населения в многоквартирных домах в Подмосковье должно завершиться к 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин на заседании Мособлдумы, трансляция велась во «ВКонтакте»

«По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Олега Емельянова.

Как пояснил Полетыкин, в укрытиях должны быть места для сидения, розетки для зарядки гаджетов, электричество и вода. При этом находиться внутри можно будет максимум час.

«Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население», — сказал он.

Он также пояснил, что бомбоубежище — это специальное защитное сооружение гражданской обороны, которое предназначено для наибольшей рабочей смены (НРС). Для населения предусматриваются укрытия в многоквартирных домах, которые «обеспечивают защиту населения от ракетно-бомбового, артиллерийских ударов».

Материал дополняется

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
бомбоубежище МЧС Укрытие Подмосковье
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter