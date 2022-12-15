В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года
Оборудование укрытий для населения в многоквартирных домах в Подмосковье должно завершиться к 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин на заседании Мособлдумы, трансляция велась во «ВКонтакте»
«По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Олега Емельянова.
Как пояснил Полетыкин, в укрытиях должны быть места для сидения, розетки для зарядки гаджетов, электричество и вода. При этом находиться внутри можно будет максимум час.
«Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население», — сказал он.
Он также пояснил, что бомбоубежище — это специальное защитное сооружение гражданской обороны, которое предназначено для наибольшей рабочей смены (НРС). Для населения предусматриваются укрытия в многоквартирных домах, которые «обеспечивают защиту населения от ракетно-бомбового, артиллерийских ударов».
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