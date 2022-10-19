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Собянин заявил, что ограничивающих обычный ритм жизни Москвы мер нет

Сергей Собянин: в Москве после установления режима готовности новых ограничений сейчас нет
В Москве примут меры по повышению безопасности, предусмотренные введенным режимом повышенной готовности, однако «ограничивающих обычный ритм жизни» мер пока нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичные власти примут меры по повышению безопасности, предусмотренные указом президента о введении режима повышенной готовности, однако сейчас «мер, ограничивающих обычный ритм жизни города», нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», — написал он в своем блоге.

19 октября президент Владимир Путин ввел в российских регионах режимы разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в граничащих с Украиной регионах — уровень среднего реагирования. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности.

Главы регионов получают дополнительные полномочия, которые позволяют им, в свою очередь, вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др.

Меры не предусматривают дополнительные ограничения на выезд из страны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти нескольких регионов после объявления о введении специальных режимов заверили, что пока дополнительных ограничений нет.

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