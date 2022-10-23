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Развожаев призвал жителей помочь привести в порядок укрытия Севастополя

Развожаев: призываю жителей Севастополя помочь привести в порядок городские укрытия
Глава Севастополя отметил, что в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако власти продолжают заниматься их обустройством и им требуется помощь жителей
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Жителям Севастополя необходимо помочь городским властям привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. С таким призывом обратился глава города Михаил Развожаев.

По его словам, в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако власти делают все возможное чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.

«Призываю вместе с главами и УК, всех жителей выйти на субботники. Как сегодня сделали в Гагаринском районе. Тогда все укрытия будут готовы гораздо быстрее», — заявил Развожаев.

В то же время он объяснил, как люди смогут находить временные укрытия. Для этого, по его словам, необходимо:

  • Позвонить в любое муниципальное образование, поскольку у них хранятся планы гражданской обороны;
  • На всех домах будут таблички с информацией о том, где находится ближайшее укрытие, и у кого ключи от подвалов;
  • Если угроза реальная, будет организован захват сигнала в эфире, по системе городского оповещения, либо специальными машинами с громкоговорителями, и всем объяснят, что делать.

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С начала российской спецоперации на Украине Севастополь уже несколько раз подвергался обстрелам. Так, в конце июля беспилотник нанес удар по штабу Ченоморского флота, после чего произошел взрыв. Пострадали шесть человек, была частично разрушена стена, повреждены окна и фасады. Тогда Развожаев обвинил в ударе ВСУ, Киев официально не подтверждал свою причастность.

После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, а Развожаев поручил проверить все городские бомбоубежища и разместить к ним указатели.

19 октября президент России Владимир Путин ввел уровень «среднего реагирования» в восьми приграничных регионах, в том числе в городе Севастополе. Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Михаил Развожаев Севастополь Укрытие бомбоубежище Военная операция на Украине
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