Патрушев поручил проверить состояние укрытий для населения на юге России

Патрушев поручил регионам юга России привести укрытия и убежища для мирных жителей в надлежащее состояние и исключить случаи выбытия таких сооружений из собственности государства

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Южные регионы России должны обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние укрытия и убежища, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в округе.

«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности», — сказал он.

К защитным сооружениям гражданской обороны относятся убежища, укрытия и противорадиационные укрытия, следует из данных на сайте МЧС. В Южный федеральный округ в том числе входят Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область.

Патрушев также попросил Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами и оказать им необходимую помощь, направив туда выездные медицинские бригады. Он упомянул о возможных биологических угрозах и отметил, что прежде всего «важно обеспечить медицинское обследование, а при необходимости вакцинирование каждого», кто прибывает из ДНР, ЛНР и с Украины.

С конца февраля власти граничащих с Украиной российских регионов, в частности Белгородской, Брянской и Воронежской областей, неоднократно сообщали об атаках со стороны Украины — обстреле погранпостов и попаданиях ракет.

В ночь на 27 апреля в Курске и Белгороде произошли серии взрывов. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в районе села Старая Нелидовка под Белгородом произошел пожар на складе боеприпасов. В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки взрывов тем, что сработали системы ПВО. По его словам, они перехватили украинский беспилотник.