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Гладков раскритиковал формальный подход к подготовке укрытий от обстрелов

Глава Белгородской области Гладков раскритиковал качество подготовки укрытий от обстрелов
Глава Белгородской области назвал выполнение поручения подготовить укрытия в подвалах жилых домов очень формальным. Он поручил главам всех муниципальных образований устранить все недочеты к следующей неделе
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: gladkov_vv / VK)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации областного центра при подготовке временных укрытий от обстрелов в многоэтажных домах, назвав подход к выполнению его поручения очень формальным.

Гладков напомнил, что поручение было «простое». Оно состояло в том, что в каждом жилом доме с подвальным помещением должен быть ключ от него, который должен лежать в одной из квартир на первом этаже. Плакаты с информацией, где его найти, должны висеть в подъездах, чтобы жители смогли сориентироваться.

«Иду в центре Белгорода, 300 метров от здания правительства, [висит] объявление: «Ключ от подвала вашего дома находится в управляющей компании» — и телефон управляющей компании <...> Почему пока на таком достаточно слабом уровне выстроена работа?» — возмутился губернатор на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам Гладкова, к нему ежедневно поступают жалобы от местных жителей, что распоряжение о подготовке укрытий, которое было дано три месяца назад, фактически не выполнено. «Правильно возмущаются. Жители правы, что найти защищенное, углубленное место, например, в Белгороде невозможно, потому что непонятно», — констатировал он.

Глава региона поручил главам всех муниципальных образований Белгородской области устранить все недочеты к следующей неделе. «Формализм здесь приводит только к одному — к многочисленным жертвам», — подчеркнул Гладков.

Мэр Белгорода Антон Иванов 31 октября покинул пост «в связи с переходом на другую работу». Его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

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После начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов, в том числе Белгородской области, сообщали о десятках обстрелов населенных пунктов на их территориях. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

В середине октября ракета попала в многоэтажный дом в Белгороде. Никто не пострадал, здание получило повреждения.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Белгородская область Вячеслав Гладков Укрытие обстрелы
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