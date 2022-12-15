Кремль ответил на резолюцию сейма Польши о поддержке Россией террора

Резолюция польского сейма о признании России страной спонсором терроризма — очередное проявление антироссийской истерии, считает Кремль.

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Решение польского сейма признать Россию «государством, поддерживающим терроризм» является продолжением «антироссийской истерии», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм», накануне, 14 декабря. В документе сказано, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств», а также «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере». Также Варшава возложила ответственность на Россию за уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Польша считает, что на борту Ту-154 был взрыв, СК называл причиной катастрофы сложные погодные условия и непрофессиональные действия экипажа. Москва также ранее неоднократно отрицала свою причастность к катастрофе боинга «Малазийских авиалиний», указывая, что с установка «Бук», из которой его сбили, принадлежала украинским военным. Решение суда в Гааге, который признал виновными в крушении самолета двух россиян и одного украинца, МИД России назвал политическим заказом.

Российский МИД охарактеризовал это решение сейма как недружественный шаг псевдоюридического характера. «Попытки обвинить Россию в якобы государственном терроризме — по разному это называются — начались задолго до российской специальной военной операции. В качестве застрельщика такой риторики выступал и киевский режим», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого идет на YouTube.

«Такие обвинения были озвучены еще в 2014 году.<...> За киевским режимом последовали и другие страны. <...> Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — сказала она. Захарова также подчеркнула, что Россия всегда отстаивала «линию на неприятие концепции государств-террористов», которая эксплуатируется некоторыми странами и режимами «для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран».

23 ноября Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. Решение носит рекомендательный характер, в европейском законодательстве сейчас нет такого понятия.

На уровне отдельных стран резолюция о признании России государством, поддерживающим терроризм, была принята сеймом Литвы. Затем с аналогичными резолюциями выступили парламенты Латвии, Польши, Эстонии и нижняя палата высшего законодательного органа Чехии.В начале августа Захарова, комментируя решение сейма Латвии о признании России страной — спонсором терроризма, сказала, что оно не несет под собой ничего, кроме «животной ксенофобии».

