НАБУ назвало главой группировки растратчиков человека с улицы Грушевского

Антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ), что одним из руководителей преступной группы, действовавшей в концерне «Энергоатом», был некто Карлсон, который раздавал приказы из квартиры, принадлежащей бизнесмену Тимуру Миндичу

Семен Кривонос (Фото: nabu.gov.ua)

При расследовании громкого дела о коррупции в энергетической сфере украинские следователи выяснили, что «бэк-офис» на Софийской площади действовал под контролем одного из соорганизаторов преступной схемы, который жил на улице Грушевского, 9а. Этот адрес назвал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, передает «Украинская правда». По этому адресу, как ранее сообщало издание, находится одна из четырех квартир совладельца «Студии-95» Тимура Миндича.

По словам Кривоноса, именно с отслеживания деятельности так называемых бэк-офисов, мест, где обсуждались контракты и распределение взяток, два года назад началась операция «Мидас». Один из таких офисов, как выяснили следователи, находился на Софийской площади. Там, по данным НАБУ, происходила легализация средств, выведенных из государственных предприятий и бюджетных программ.

«Мы установили, что ключевые решения в группировке согласовывались с человеком, который проживал на Грушевского. Звучали фразы: «нужно согласовать с ним», «он звонил, дал указание». Мы понимали, что эти участники не действовали самостоятельно», — уточнил директор НАБУ.

Имена тех, кто посещал «бэк-офисы», Кривонос называть не стал. Но отметил, что фигуранты принимали «чрезвычайные меры конспирации и контрнаблюдения». «То есть они могли фиксировать наших сотрудников <…> Соответствующие материалы, насколько мне известно, приложены к судебным документам», — добавил он.

Дело о коррупции в сфере энергетики, по данным НАБУ, расследовали 15 месяцев. Результаты операции бюро представило 10 ноября 2025 года, заявив, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов.

Организатором схемы следствие назвало некоего Карлсона. В пресс-релизе НАБУ говорилось: «Из дома на верхних этажах по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах».

О том, что в схеме задействован работавший когда-то с Зеленским Миндич, сообщило, в частности, «РБК-Украина». По информации издания, также к делу причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко. В один день с Галущенко заявление об отставке написала и министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

После расследования НАБУ правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома». Премьер Юлия Свириденко поручила провести срочный аудит корпорации. Президент республики Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто строил преступные схемы, «должен получить четкий процессуальный ответ».