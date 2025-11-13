 Перейти к основному контенту
Политика
0

«УП» узнала о планах Миндича и Цукермана не возвращаться на Украину

«Украинская правда»: Миндич и Цукерман не планируют возвращаться на Украину
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Украинский предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич и его знакомый бизнесмен Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Миндич, соратник президента Владимира Зеленского, является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергосекторе. По словам народного депутата Ярослава Железняка и данным «УП» и «Страны», Цукерман и его брат Михаил отвечали за финансовые вопросы Миндича.

Как отмечает «УП», Миндич и Цукерман опасаются, что по возвращении на Украину им предъявят подозрения. По данным издания, они являются объектами расследования со стороны ФБР по делу об отмывании денег.

Госпогранслужба объяснила, как Миндич пересек границу Украины
Политика
Тимур Миндич с женой Екатериной Вербер

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября. Ранее стало известно, что НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины установила в квартире Миндича прослушивающие устройства. «УП» предполагала, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

Дело о коррупции в сфере энергетики, по данным НАБУ и САП, расследовали 15 месяцев, собрав за это время 1 тыс. часов аудиозаписей.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). 

10 ноября партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, что в связи с коррупционным скандалом запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.

Бенефициаром и владельцем издания «Украинская правда» является Томаш Фиала — генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital. Фиала  считается крупным бизнес-партнером Джорджа Сороса на Украине. Его компания Dragon Capital создавала совместные фонды с Soros Fund Management  и финансирует различные проекты, грантовые инициативы и медиа, связанные с прозападной повесткой.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Персоны
Александра Озерова
Тимур Миндич Украина Израиль коррупция коррупционный скандал уголовное дело
Тимур Миндич
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года

