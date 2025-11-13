«Украинская правда»: Миндич и Цукерман не планируют возвращаться на Украину

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Украинский предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич и его знакомый бизнесмен Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Миндич, соратник президента Владимира Зеленского, является фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергосекторе. По словам народного депутата Ярослава Железняка и данным «УП» и «Страны», Цукерман и его брат Михаил отвечали за финансовые вопросы Миндича.

Как отмечает «УП», Миндич и Цукерман опасаются, что по возвращении на Украину им предъявят подозрения. По данным издания, они являются объектами расследования со стороны ФБР по делу об отмывании денег.

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября. Ранее стало известно, что НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины установила в квартире Миндича прослушивающие устройства. «УП» предполагала, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

Дело о коррупции в сфере энергетики, по данным НАБУ и САП, расследовали 15 месяцев, собрав за это время 1 тыс. часов аудиозаписей.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

10 ноября партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заявила, что в связи с коррупционным скандалом запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.

Бенефициаром и владельцем издания «Украинская правда» является Томаш Фиала — генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital. Фиала считается крупным бизнес-партнером Джорджа Сороса на Украине. Его компания Dragon Capital создавала совместные фонды с Soros Fund Management и финансирует различные проекты, грантовые инициативы и медиа, связанные с прозападной повесткой.