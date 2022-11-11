В Женеве открылись переговоры России и ООН по зерновой сделке, истекающей 19 ноября

В Женеве начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

Вид на Дворец Наций (Фото: Guenter Fischer / imageBROKER.com / Global Look Press)

В Женеве начались переговоры между Россией и ООН по зерновой сделке, сообщает агентство Reuters.

«Есть надежда, что эти дискуссии будут способствовать прогрессу в том, что касается беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки», — отметила руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Велуччи.

В переговорах принимают участие заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Срок действия соглашения в рамках так называемой зерновой сделки между сторонами истекает 18 ноября.

Зерновой сделкой называют международное соглашение о беспрепятственном вывозе сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила соглашение с Турцией и ООН. Договоренности предполагают вывоз зерна с Украины через подконтрольные ей порты Черноморска, Южного и Одессы под наблюдением представителей как самой Украины, так и Турции и ООН. Они контролируют, чтобы на кораблях не провозили боеприпасы или оружие.

29 октября Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после атак украинских беспилотников на Черноморский флот в Севастополе. Минобороны заявило, что подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора в Черном море, по которому идут суда с зерном.

2 ноября при посредничестве Турции механизм по вывозу зерна вновь заработал — министр обороны Турции Хулуси Акар передал Сергею Шойгу гарантии Киева, после чего Россия возобновила участие в соглашении. На вопрос о том, будет ли Россия продлевать свое участие в соглашении после 19 ноября, Кремль сообщал, что решение еще не принято.