Эрдоган назвал неправильным ограничивать сроки зерновой сделки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
В Кирове проведут проверку после выхода девочки без одежды из детсада Общество, 16:54
Рогов заявил о возможной переброске Киевом 40 тыс. военных из Херсона Политика, 16:27
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве Спорт, 16:27
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 16:25
ВСУ снова атаковали электроподстанцию в Курской области Политика, 16:12
«Ростов» победил «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 16:08
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили раньше срока Общество, 16:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Медведев фразой «всему свое время» напомнил о военном арсенале России Политика, 16:03
«Офисные болезни»: как здания вредят нашему здоровью Социальная экономика, 16:00
СКА впервые за год проиграл три матча подряд в КХЛ Спорт, 15:53
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:40
Эрдоган назвал неправильным ограничивать сроки зерновой сделки Политика, 15:38
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:36
Хоккейный «Спартак» назначил нового главного тренера Спорт, 15:03
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган назвал неправильным ограничивать сроки зерновой сделки

Эрдоган счел неправильным ограничивать сроки зерновой сделки
Чем дольше будет длиться соглашение, тем тщательнее оно будет выполняться, считает президент Турции
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неправильным ограничивать сроки зерновой сделки. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Узбекистана, его слова приводит газета Milliyet.

«Было бы неправильно с моей стороны ставить ограничение по времени. Мы сказали им, что чем дольше они будут выполнять эту работу, тем тщательнее она будет выполняться. С другой стороны, на мой взгляд, нужно хорошо обозначить границы этой работы и хорошо ее делать. Так что, как сказал [президент России Владимир] Путин, этот шаг можно сделать ради африканских стран», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос, предложит ли он сторонам сделки продлить ее на более длительный срок. Срок зерновой сделки истекает 19 ноября. В частности, Украина, Германия и ООН выражали надежду, что она будет продлена.

Турецкий лидер отметил, что было бы несправедливо отодвигать в сторону страны Африки и отправлять зерно в Европу. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию зернового соглашения, заявляя, что почти все зерно, вывозимое с Украины, направляется не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. Он сравнивал действия европейских стран с колонизаторами и обвинял Евросоюз в обмане.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одесса, Черноморск и Южный. Согласно договоренности, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Следить за погрузкой в портах будут представители Украины, Турции и ООН. Страны также договорились о создании четырехстороннего координационного центра, его задача — досмотр судов на выходе и входе в Черное море, чтобы на борту не провозились вооружения.

29 октября Россия приостановила участие в сделке, после того как беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Ведомство обвинило Украину в нападении на Севастопольскую бухту под руководством ВМС Великобритании. Киев, в свою очередь, счел, что Москва блокирует соглашение под надуманным предлогом.

2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении участия России в соглашении, после того как Киев, по словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, дал «четкие гарантии», что атаки «с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», не повторятся.

Читайте на РБК Pro
Дает энергию и учит не упускать мелочи: чем бизнесмену полезна гимнастика
Как продавать в «Телеграме», чтобы от вас не отписывались
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Непредсказуемый Китай: чем грозит Tesla ценовая война на китайском рынке

Однако в украинском МИДе опровергли, что Киев когда-либо использовал зерновой коридор в военных целях, и заявили, что «никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении», на себя на брали.

Возвращение России к сделке не означает, что она пойдет на ее продление, говорили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сначала нужно «дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренности», а потом уже принимать какие-либо решения.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Реджеп Тайип Эрдоган Зерновая сделка Украина Россия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль заявил о продолжающихся переговорах по зерновой сделке
Политика
В Анкаре сообщили о желании Эрдогана обсудить с Путиным зерно на G20
Политика
Турция предложит продлить зерновую сделку на год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter