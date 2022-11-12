Эрдоган назвал неправильным ограничивать сроки зерновой сделки

Чем дольше будет длиться соглашение, тем тщательнее оно будет выполняться, считает президент Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неправильным ограничивать сроки зерновой сделки. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Узбекистана, его слова приводит газета Milliyet.

«Было бы неправильно с моей стороны ставить ограничение по времени. Мы сказали им, что чем дольше они будут выполнять эту работу, тем тщательнее она будет выполняться. С другой стороны, на мой взгляд, нужно хорошо обозначить границы этой работы и хорошо ее делать. Так что, как сказал [президент России Владимир] Путин, этот шаг можно сделать ради африканских стран», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос, предложит ли он сторонам сделки продлить ее на более длительный срок. Срок зерновой сделки истекает 19 ноября. В частности, Украина, Германия и ООН выражали надежду, что она будет продлена.

Турецкий лидер отметил, что было бы несправедливо отодвигать в сторону страны Африки и отправлять зерно в Европу. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию зернового соглашения, заявляя, что почти все зерно, вывозимое с Украины, направляется не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. Он сравнивал действия европейских стран с колонизаторами и обвинял Евросоюз в обмане.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одесса, Черноморск и Южный. Согласно договоренности, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Следить за погрузкой в портах будут представители Украины, Турции и ООН. Страны также договорились о создании четырехстороннего координационного центра, его задача — досмотр судов на выходе и входе в Черное море, чтобы на борту не провозились вооружения.

29 октября Россия приостановила участие в сделке, после того как беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Ведомство обвинило Украину в нападении на Севастопольскую бухту под руководством ВМС Великобритании. Киев, в свою очередь, счел, что Москва блокирует соглашение под надуманным предлогом.

2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении участия России в соглашении, после того как Киев, по словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, дал «четкие гарантии», что атаки «с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», не повторятся.

Однако в украинском МИДе опровергли, что Киев когда-либо использовал зерновой коридор в военных целях, и заявили, что «никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении», на себя на брали.

Возвращение России к сделке не означает, что она пойдет на ее продление, говорили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сначала нужно «дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренности», а потом уже принимать какие-либо решения.