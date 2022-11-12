Эрдоган назвал неправильным ограничивать сроки зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неправильным ограничивать сроки зерновой сделки. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Узбекистана, его слова приводит газета Milliyet.
«Было бы неправильно с моей стороны ставить ограничение по времени. Мы сказали им, что чем дольше они будут выполнять эту работу, тем тщательнее она будет выполняться. С другой стороны, на мой взгляд, нужно хорошо обозначить границы этой работы и хорошо ее делать. Так что, как сказал [президент России Владимир] Путин, этот шаг можно сделать ради африканских стран», — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос, предложит ли он сторонам сделки продлить ее на более длительный срок. Срок зерновой сделки истекает 19 ноября. В частности, Украина, Германия и ООН выражали надежду, что она будет продлена.
Турецкий лидер отметил, что было бы несправедливо отодвигать в сторону страны Африки и отправлять зерно в Европу. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию зернового соглашения, заявляя, что почти все зерно, вывозимое с Украины, направляется не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. Он сравнивал действия европейских стран с колонизаторами и обвинял Евросоюз в обмане.
22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одесса, Черноморск и Южный. Согласно договоренности, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Следить за погрузкой в портах будут представители Украины, Турции и ООН. Страны также договорились о создании четырехстороннего координационного центра, его задача — досмотр судов на выходе и входе в Черное море, чтобы на борту не провозились вооружения.
29 октября Россия приостановила участие в сделке, после того как беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны заявили, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Ведомство обвинило Украину в нападении на Севастопольскую бухту под руководством ВМС Великобритании. Киев, в свою очередь, счел, что Москва блокирует соглашение под надуманным предлогом.
2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении участия России в соглашении, после того как Киев, по словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, дал «четкие гарантии», что атаки «с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», не повторятся.
Однако в украинском МИДе опровергли, что Киев когда-либо использовал зерновой коридор в военных целях, и заявили, что «никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении», на себя на брали.
Возвращение России к сделке не означает, что она пойдет на ее продление, говорили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сначала нужно «дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренности», а потом уже принимать какие-либо решения.