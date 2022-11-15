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Военная операция на Украине ,  
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Песков увидел в словах Зеленского на G20 отказ вести переговоры

Песков: слова Зеленского о минских соглашениях подтверждают отказ от переговоров
Выступая на саммите G20 по видеосвязи, украинский президент сообщил, что новый «Минск» невозможен — Украине нужны эффективные гарантии безопасности. Он также представил условия «формулы мира» для страны
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Слова украинского президента Владимира Зеленского о невозможности новых минских соглашений подтверждает позицию Украины об отказе вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Абсолютно подтверждает», — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова президента Украины позицию Киева не вести переговоры с Москвой.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». При этом Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Украине нужны новые и эффективные гарантии безопасности, никакого «Минска-3» «не будет», заявил в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 в Индонезии президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины и необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).

Зеленский перечислил десять условий «украинской формулы мира», среди которых: «фиксация окончания конфликта», «освобождение всех пленных и депортированных», а также «выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка».

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Дмитрий Песков G20
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