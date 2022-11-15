Песков увидел в словах Зеленского на G20 отказ вести переговоры
Слова украинского президента Владимира Зеленского о невозможности новых минских соглашений подтверждает позицию Украины об отказе вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Абсолютно подтверждает», — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова президента Украины позицию Киева не вести переговоры с Москвой.
Украине нужны новые и эффективные гарантии безопасности, никакого «Минска-3» «не будет», заявил в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 в Индонезии президент Украины Владимир Зеленский.
По его мнению, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины и необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).
Зеленский перечислил десять условий «украинской формулы мира», среди которых: «фиксация окончания конфликта», «освобождение всех пленных и депортированных», а также «выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка».